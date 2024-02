Alfonso Rueda, el presidente que encontró su propio camino

Rueda ha conseguido su primera mayoría absoluta, la quinta para el PPdeG, y lo ha hecho a su manera. Aunque el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha establecido el ritmo de esta campaña electoral y hasta los tiempos, el carácter de quien fue siempre su segundo ha acuñado una nueva marca.

El "estilo Rueda" del que el PPdeG lleva dos años presumiendo, desde que en mayo de 2022 se convirtió en presidente de la Xunta tras la marcha de Feijóo, quedó claro desde el primer día. La mochila al hombro, una mayor cercanía con los suyos y los extraños, alguien menos oficial y más familiar.

No en vano, cuando ya se hablaba de adelanto electoral, pero aún no se vislumbraba, el PPdeG inició una campaña en la que llevó a Rueda invitando a cañas (sin alcohol) por las pequeñas localidades, en un autobús azul bajo el lema de "Galicia non para". Sabían que lo suyo era más esto que los grandes discursos o los titulares.

El lema se transformó después en "Galicia Rueda", haciendo un juego de palabras con su nombre. Y es que Rueda es también un presidente aficionado a la moto y a hacer el Camino de Santiago, bien sea motorizado o en bicicleta.

El inicio de su campaña, el 2 de febrero, fue en la plaza del Obradoiro, la meta de todos los peregrinos, y él mismo describió estas dos semanas como "el gran camino" de su vida, en el que ha estado apoyado en todo momento por Nuñez Feijóo, con una caravana paralela.

Una "travesía", la denominó en uno de sus últimos mítines, en la que Rueda ha tenido que sortear una marea de 'pellets' en precampaña, los desembarcos de su partido y de las otras formaciones políticas, e incluso el oleaje que provocaron las revelaciones del PP que modulaba su postura sobre la amnistía y los indultos.

Para la oposición, Rueda ha sido el "presidente accidental" o "ausente", porque consideran que siempre ha estado bajo la sombra de Feijóo y las directrices del partido en Madrid y por no asistir a uno de los dos debates electorales celebrados.

Para Rueda, sin embargo, esta es "una de las mejores" campañas que recuerda y, pese a los 60 actos y más de 10.000 kilómetros recorridos, ha tenido momentos para tomar una caña y una tapa de tortilla, con lo que ya puede estar "contento", según ha dicho uno de sus amigos políticos, porque es "una persona de a pie".

En uno de los vídeos con los que al partido ha glosado su figura, sus hijas lo describían como un persona "normal", con un sentido del humor particular, y destacaban entre sus posibles fallos su "impuntualidad". Pero, esta vez, ha completado un nuevo peregrinaje siguiendo su propio camino, y ha llegado a tiempo.

Biografía

Rueda nació en Pontevedra, en el año 1968, está casado y tiene dos hijas. Sus estudios se desarrollaron en su ciudad natal primero y después en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se licenció en Derecho.

Su carrera se ha desarrollado como funcionario de la Administración local, con habilitación nacional y categoría superior. De hecho fue secretario en los ayuntamientos de Cervantes (Lugo), A Cañiza, y Cambados (Pontevedra) y secretario-interventor de la Mancomunidad de A Paradanta.

En la administración autonómica, a donde llegó en el año 2000, ha ido escalando desde su primer puesto como jefe del Gabinete de la Consellería de Justicia e Interior, para pasar a ser posteriormente director general de Administración Local de la Xunta, conselleiro de Presidencia, vicepresidente y presidente.

Fue conselleiro de Presidencia desde abril de 2009 y vicepresidente desde 2012, y en el año 2020 se convirtió en vicepresidente primero.

También en el partido ha desarrollado diversas tareas, pero sobre todo como secretario general del PPdeG durante diez años, hasta 2016.

Desde su papel como segundo de Núñez Feijóo, tanto en el partido como en la Xunta, tomó en 2022 el relevo en ambos puestos y se convirtió en mayo en el presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG.

