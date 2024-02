Empate inservible para el Granada y el Almería

Granada y Almería empataron (1-1) este domingo en el Nuevo Los Cármenes, un resultado que no les vale a ninguno de los dos equipos para salir de 'pobres', ya que se mantienen como los dos últimos de la clasificación de LaLiga EA Sports y cada vez más lejos de la zona de permanencia.



En un duelo andaluz de necesidades imperiosas por la delicada situación de ambos, en puestos de descenso desde hace bastantes jornadas, un gran gol de Marc Pubill en el minuto 9 adelantó al Almería en una primera parte en la que fueron mejores los visitantes, mientras que en la segunda reaccionó el Granada, pero sólo le dio para empatar por medio del albanés Myrto Uzuni.



La primera ocasión correspondió al Granada, con un mano a mano de Uzuni ante el portugués Luis Maximiano del que salió vencedor el meta, pero el que primero marcó, poco después, fue el Almería en el minuto 9 gracias a una jugada personal, tras robar un balón, del lateral Marc Pubill, quien sorprendió al argentino Augusto Batalla con un chutazo desde fuera del área.



Sin capacidad de reacción por parte del Granada, cuatro minutos después volvió a marcar el Almería en una acción a balón parado, aunque el tanto de Adrián Embarba fue anulado por fuera de juego.



Los locales, superados en muchos momentos por el Almería, se entonaron cuando entró en juego el uruguayo Facundo Pellistri, aunque se mostraron incapaces de volver a crear peligro.



Antes del descanso lo intentaron a balón parado el polaco Kamil Piatkowski por parte local y Juan Brandariz ‘Chumi’ en el bando visitante, ambos sin acierto.



En la reanudación, el Granada salió con una marcha más y estuvo a punto de empatar, primero en un remate de cabeza del camerunés Martín Hongla de cabeza y, más tarde, en un tiro con la zurda del francés Faitout Maouassa.



El Almería cada vez tenía más espacios para correr y casi lo aprovechó en un contragolpe del hondureño Choco Lozano, aunque no atinó a hacer el gol de la sentencia a la hora de partido.



El paso de los minutos frenó el ímpetu local, pero, cuando más cómodo estaba el Almería, llegó en el minuto 75 el tanto del empate por mediación de Uzuni, que superó a Maximiano en el mano a mano.



El tanto espoleó al Nuevo Los Cármenes y a los granadinistas, que pudieron completar la remontada sólo cuatro minutos después al señalar penalti el árbitro en una entrada de Marc Pubill sobre Maouassa, aunque al final Gil Manzano anuló la pena máxima tras ser llamado por el VAR y consultar la jugada en el monitor a pie de campo.



El Granada se volcó hasta el final en busca del gol de la remontada, pero quien tuvo la victoria en sus manos fue el Almería en una gran ocasión de Alejandro Pozo que no pudo superar a Batalla.



- Ficha técnica:



1 - Granada: Batalla; Ricard, Rubio, Piatkowski, Carlos Neva, Hongla (Gumbau, m.65), Sergio Ruiz, Gonzalo Villar (Maouassa, m.33) (Jozwiak, m.90), Pellistri (Puertas, m.90), Melendo (Lucas Boyé, m.46) y Uzuni.



1 - Almería: Maximiano; Marc Pubill, Edgar, Radovanovic, Bruno Langa, Baba (Lopy, m.84), Robertone, Viera (Melero, m.65), Arribas (Embarba, m.65), Lozano (Marezi, m.74).



Goles: 0-1, M.9: Marc Pubill. 1-1, M.75: Uzuni.



Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño). Mostró cartulina amarilla a los locales Gonzalo Villar (m.4) y Gumbau (m.68), y a los visitantes Robertone (m.77), Pozo (m.89) y Marc Pubill (m.97).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports disputado en el Nuevo Los Cármenes ante 19.756 espectadores.

