Los candidatos a la Xunta de Galicia votan con ilusión y un llamamiento a la participación

Los candidatos a presidir la Xunta de Galicia han votado este domingo con ilusión y con un llamamiento a la participación, que al mediodía se situaba dos puntos por debajo de la de los anteriores comicios autonómicos, los de 2020.



El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alfonso Rueda, comenzó el día de las elecciones de Galicia corriendo antes de desplazarse a la ciudad de Pontevedra para ejercer su derecho a voto.



Hora y media antes de emitir su sufragio, a las diez, fue captado por EFE a paso veloz por la Rúa do Vilar, una de las calles del casco histórico, donde, vestido con sudadera y pantalón corto, reaccionó con sorpresa al ver las cámaras.



Tras votar en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, dijo tener "sensaciones muy positivas" y subrayó que "sería una magnífica noticia" que hubiera una alta participación.



"Hay mucha gente pendiente de nosotros en Galicia y fuera de ella", señaló Rueda, que abogó por "dar ejemplo de participación y normalidad".



"Que Galicia siga siendo Galicia y que la gente vaya a votar con normalidad, con libertad y con 'sentidiño', que es como hay que participar", solicitó quien ha sido el titular de la Xunta los dos últimos años.



Rueda acudió acompañado de sus hijas, que es la "primera vez" que pueden votar a su padre "directamente", algo que consideraron "muy emocionante".



La candidata del BNG, Ana Pontón, fue la más madrugadora en estas elecciones y acudió "muy ilusionada" a votar a las 09:30 horas a su colegio electoral, situado en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en Santiago de Compostela.



Lo hizo tan solo media hora después de que abrieran las puertas, acompañada por miembros de su partido como Néstor Rego o la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.



Depositó su voto "con mucha ilusión y con mucha esperanza" y animó a una "participación masiva" porque es "la mejor garantía de acertar" para construir "un futuro mejor".



Sobre la posibilidad de cambio en la Xunta, expresó que es algo que debe decidir la ciudadanía y precisó que, "si todas las personas que quieren abrir ese tiempo nuevo, votan", tiene "la certeza" de que así sucederá.



La líder del Bloque pasará el resto de la jornada electoral con su pareja y su hija Icía y, a última hora de la tarde, seguirá el escrutinio con sus compañeros de la ejecutiva nacional del BNG desde la Nave de Vidán, en Santiago.



El aspirante por el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acudió a las urnas del colegio de Educación Infantil y Primaria Rosalía de Castro, en el centro de Lugo, acompañado por su familia y con “muy buenas vibraciones” respecto al resultado de “este proceso” electoral.



El socialista estuvo arropado por otros miembros de su candidatura, como la número 2 por la provincia y exalcaldesa de la capital lucense, Lara Méndez.



Allí, afirmó a los periodistas que este domingo "todos diremos qué Galicia de futuro queremos" y recordó que el Partido Socialista hizo una campaña "propositiva" y en "positivo".



Por la tarde, se acercará a la sede del PSdeG en Santiago para seguir el escrutinio.



En la capital de Galicia, en el Instituto Antonio Fraguas, la candidata de Sumar Galicia, Marta Lois, votó con la confianza de que “va a ser un día muy especial”.



La exportavoz de Sumar en el Congreso hizo un llamamiento a la “participación democrática” y confió en que “las urnas se llenen de papeletas”.



Desde las 19:00 horas, seguirá los resultados de la noche electoral en un hotel de Santiago de Compostela.



El candidato de Vox, Álvaro Díaz-Mella, votó con "mucha ilusión" en el Colegio Electoral Casa das Artes, en el centro de Vigo.



En una breve intervención, tuvo palabras de agradecimiento para "todos los apoderados de Vox en las mesas electorales y para "las fuerzas y cuerpos de seguridad que velan para que esta jornada transcurra con normalidad". Él seguirá el escrutinio de las elecciones desde un hotel de Santiago de Compostela.



El líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, y el candidato a la Xunta, Armando Ojea, depositaron sus votos en sus respectivos colegios electorales de Ourense con el deseo de que su partido sea "llave" en la formación del Gobierno autonómico que saldrá de estas elecciones.



El alcalde de Ourense animó a "todos a votar" porque "el abstencionismo no tiene sentido" al dejar que "otros decidan por nosotros".



Jácome consideró que "es momento de salvar la provincia de Ourense" y se mostró dispuesto a pactar tanto con el PPdeG como con las fuerzas progresistas.



La candidata de Podemos, Isabel Faraldo, advirtió de que el "auténtico valor" de su partido es "la valentía y la transformación" que cree que ha demostrado en la campaña electoral y vería un éxito si logra echar al PP de la Xunta.



Tras votar en A Coruña, donde también seguirá el escrutinio en la sede del partido, reconoció que está "nerviosa" y con "la emoción de una campaña muy intensa, muy bonita y muy emocionante" en la que Podemos puso todo de su parte "en un escenario muy, muy difícil".



"Dijimos esas cosas que nadie se atreve a pedir. Ese es el auténtico valor de Podemos, esa valentía y esa transformación", comentó tras una campaña en la que los afiliados de su partido decidieron no compartir lista con Sumar y ninguna encuesta les da posibilidades de entrar en el Parlamento de Galicia.

