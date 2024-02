Ávila guarda las reliquias de Santa Teresa mirando a Ronda

La ciudad de Ávila guarda en algunos de sus conventos y museos numerosas reliquias de Santa Teresa, la abulense más ilustre, proclamada por Pablo VI en 1970 primera mujer doctora de la Iglesia y convertida en un referente, más allá del ámbito religioso.



La noticia de que el convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda (Málaga), que custodia una mano incorrupta de la fundadora de esta Orden, podría cerrar sus puertas si no incorpora nuevas religiosas y la reliquia podría retornar a Castilla y León, ha hecho que los abulenses miren con atención hacia el municipio malagueño.



Y ello, ante la posibilidad de que, de producirse la clausura del convento, esa reliquia pudiese llegar a Ávila, donde la mano derecha de La Santa -así se le conoce en la capital de la que es patrona- escribió buena parte de su obra literaria.



Además de Ávila, otros lugares como Alba de Tormes (Salamanca) y Alcalá de Henares (Madrid) veneran también reliquias de Santa Teresa de Jesús, por lo que el hipotético traslado tendría varios pretendientes.



Fuentes del Obispado abulense reconocen que se trata de una "hipótesis remota", no cercana en el tiempo y que, de producirse, solo dependería del salmantino Francisco Sánchez Oreja, el provincial de los carmelitas de toda España.



No obstante, ante esa "hipótesis remota", la Diócesis abulense se muestra expectante y reconoce que sería algo "especial", aunque la decisión final, de producirse, corresponda a los carmelitas.



De momento, en Ávila, donde se encuentra la Casa Natal de Santa Teresa de Jesús, el convento de la Encarnación, donde estuvo casi tres décadas y del que llegó a ser priora, y el convento de San José, la primera fundación, se guardan con especial cariño numerosas reliquias de "primer y segundo grado".



Las primeras son las físicas y las segundas, las más numerosas, son aquellos objetos que fueron usados por la mística abulense, como el bastón, las sandalias, las plumas y el cilicio, entre otras.



De las reliquias de primera grado hay tres: el dedo anular de la mano derecha, que se encuentra en la sala de reliquias del convento de La Santa; una clavícula, que se encuentra en el convento de San José, y un hueso, cuya custodia corre a cargo del convento de La Encarnación.



El resto de las reliquias "incontables", se encuentran repartidas en varios lugares, destacando el Museo de Santa Teresa, inaugurado en 1999 en la cripta de la basílica menor de La Santa, donde se encuentra la casa natal de la primera doctora de la Iglesia.



Junto a numerosas esculturas de Santa Teresa, figura una reproducción de su celda en San José, además de varias reliquias entre las que destacan las sandalias o el bastón usado por la mística abulense, que en 2015, coincidiendo con el V Centenario de su nacimiento, 'peregrinó' por una treintena de países, llegando a pasar por las manos del papa Francisco.



Ese mismo año, el convento de La Encarnación llegó a ceder al patronato de la Santa Vera Cruz una astilla de un escritorio utilizado por Santa Teresa, que fue incorporada a la cruz procesional del siglo XVI, perteneciente a la cofradía más antigua de la Semana Santa Ávila, con más de 480 años de vida.



A estas reliquias se suman otras muchas de "segundo grado", que pueden contemplarse en los conventos de La Encarnación, a las afueras de la ciudad, en la zona norte, y en el de San José, en plena ciudad, pero fuera del casco histórico.

