Topuria, campeón del mundo de peso pluma UFC tras un KO a Volkanovski en el segundo asalto

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamó este sábado campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar dicho título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto.



En el combate celebrado en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim (California, EE.UU.), el 'Matador' se mantuvo estratégico y ordenado en el primer 'round' hasta que en el segundo consiguió llevar a su oponente contra la jaula para contactar un potente derechazo que lo dejó noqueado.



Topuria se convierte así en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial.



El hispanogeorgiano, calzón rojo, no pudo noquear a Volkanovski en el primer asalto de UFC298 como presagió días atrás, pero apenas le bastó la siguiente ronda para cumplir con su palabra.



El primer 'round' dejó a 'The Great' -como apodan a Volkanovski- llevando la iniciativa, pero el 'Matador' supo mantener la concentración bloqueando las patadas a media altura de su oponente y puntuando al contraataque con algún impacto al tren inferior.



El australiano, hasta hoy campeón mundial del peso pluma desde que venciera a Max Halloway en 2019, se mantuvo firme en el cuerpo a cuerpo, pretendió alguna proyección y consiguió un par de directos que golpearon el rostro de Topuria.



Ambos contendientes, en 144,5 libras (65,8 kilos aproximadamente) cada uno, se demostraban un tremendo respeto hasta que el 'Matador' inició un ataque que llevó a Volkanovski cerca de la jaula, éste trató de contrarrestarlo con un rápido juego de manos pero Topuria golpeó con tal vehemencia en su cabeza que la pelea terminó en KO.



Respaldado por su hermano Aleksandre, peleador firmado con UFC para peso gallo, Ilia había recibido sus instrucciones en el octógono tras el primer asalto y le sirvieron para comenzar el segundo 'round' con la confianza necesaria para terminar la pelea.



"Luchen por sus sueños, miren lo que he hecho yo. Lo he conseguido. Todo es posible", dijo el 'Matador' desde el ring tras proclamarse campeón.



Por su parte, Volkanovski pidió inmediatamente la revancha y se animó a desafiar a Topuria en una hipotética pelea celebrada en España, donde la franquicia UFC pretende desembarcar en los próximos doce o dieciocho meses.



Las más de 18.000 butacas del Honda Center, pabellón donde juega sus partidos de local el equipo de hockey Anaheim Ducks, estaban ocupadas por un público notablemente a favor del púgil australiano.



Sin embargo, los aproximadamente cuatrocientos españoles que se animaron a cruzar el charco y gastarse entre 350 y 4.000 dólares, solo en la entrada, apretaron para que Topuria pudiera coronarse con un triunfo que puede suponer el punto de inflexión que consagre a la MMA en el país donde reside el 'Matador'.



El 'Matador' era el segundo español que peleaba en la arena del Honda Center, pero este único precedente se remitía al boxeo, cuando en 2016 Kiko Martínez desafió a Leo Santacruz por el campeonato de peso pluma de WBA pero acabó cayendo por KO en el quinto asalto.



Además de su ansiado cinturón, el hispanogeorgiano se convierte también en el quinto campeón invicto de peso pluma en la última década de UFC y en el decimosexto retador sin conocer la derrota en tocar oro en esta franquicia.



Volkanovski, venía de perder dos de sus últimas tres peleas en peso ligero y continuó esta dinámica negativa en la categoría pluma este viernes.



Figuras como el futbolista español Riqui Puig, de LA Galaxy, y cantantes como Omar Montes, que acompaña a Topuria normalmente en sus veladas, no quisieron perderse el que era el combate estelar de UFC298 en directo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es