Nyland sostiene al Sevilla en Mestalla

El guardameta noruego Orjan Nyland sostuvo este sábado al Sevilla contra el Valencia en Mestalla, donde sus intervenciones fueron clave para mantener el empate sin goles en un partido en el que los valencianistas se entregaron en ataque en busca de una victoria que el noruego impidió que llegara.



El equipo de Rubén Baraja tenía este sábado la oportunidad de seguir la estela de Europa ante un Sevilla que parece haber reconducido su destino en LaLiga y que intentaría conseguir tres victorias consecutivas por primera vez con un Quique Sánchez Flores que todavía no ha podido ganar en el estadio en el que tantas veces jugó y dirigió.



Con su ímpetu habitual, el Valencia llevó la iniciativa con una circulación rápida que derivó en un primer chut de Fran Pérez que se marchó alto. Los locales tenían en el foco la meta de Nyland, pues no escatimaban en chutar cada vez que se acercaban al área sevillista con un entregado Canós que volvió a la titularidad.



Poco a poco, el Sevilla empezó a incomodar al Valencia con una presión alta que hacía dudar a Mamardashvili y obligó a Mosquera a salir al rescate para cortar un centro con la testa de manera muy poco ortodoxa después de una buena presión de Isaac sobre Diakhaby. Ese ímpetu inicial se diluyó y las fuerzas se igualaron en Mestalla, donde ninguno quería conceder oportunidades.



A los veinte minutos llegó la mejor ocasión del partido con un centro de Gayà que intentó controlar Yaremchuk, pero fue directo a portería, donde un atento Nyland salvó la intentona del ucraniano con una gran mano. Después de la ocasión más clara del encuentro, el ritmo bajó y el Valencia se reactivó cinco minutos antes del descanso en los que reclamó penalti de Isaac sobre Foulquier después de un derribo en el área.



Como en el primer acto, el Valencia saltó con ímpetu tras la reanudación. Canós y Yaremchuk se toparon con Nyland y un testarazo de Hugo Duro se marchó rozando la escuadra. Atacaba y atacaba el Valencia, que quería convertir su dominio en gol ante un Sevilla que aguardaba con las líneas juntas y permanecía sin arriesgar.



El equipo hispalense estaba decidido a alargar su dinámica positiva en Mestalla, donde no pierde desde 2018, y comenzó a mover con inteligencia al Valencia de un lado a otro. El Sevilla logró bajar las revoluciones del partido y calmar a su rival, que comenzó a estar muy errático con Fran Pérez.



Baraja dio entrada a Peter Federico, Jesús Vázquez y Javi Guerra, mientras que Sánchez Flores metió a Suso. El tiempo corría y se acercaba el tramo decisivo del partido sin ningún claro dominador, aunque las sensaciones eran mejor para los sevillistas.



Gayà se plantó en el 84 frente a una falta lateral que Nyland rechazó con los puños y el rechace le cayó a un alejado Peter Federico que no se lo pensó para fusilar el balón, pero su chut salió rozando la madera. Otra vez en el tramo final los valencianistas se toparían con el guardameta sevillista y también con Ramos, que evitaron la victoria del Valencia.



- Ficha técnica:



0 – Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Diakhaby, Gayà; Fran Pérez (Javi Guerra, m.72), Pepelu, Hugo Guillamón (Alberto Marí, m.86), Sergi Canós (Peter, m.64); Yaremchuk (Jesús Vázquez, m.72) y Hugo Duro.



0 – Sevilla: Nyland; Jesús Navas (Juanlu, m.94), Badé, Sergio Ramos, Acuña (Pedrosa, m.46); Oliver Torres (Hannibal, m.94), Sow (Suso, m.70), Soumaré, Kike Salas; Isaac Romero (Veliz, m.86) y En-Nesyri



Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Amonestó a Badé por parte de los visitantes



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 44.506 espectadores.

