Lewandowski, de penalti, rescata al Barça en el descuento en Balaídos

Con un gol de penalti en el minuto 97, Robert Lewandowski salvó al Barcelona en Balaídos ante el Celta (1-2) y le dio un triunfo gris que alimenta las dudas sobe el equipo de Xavi Hernández unos días antes de jugar contra el Nápoles en la Liga de Campeones.



No hubo sorpresas en el plan de partido. El Celta esperó en su campo al Barcelona. Rafa Benítez impuso su estilo: orden, pocos riesgos, fútbol directo para contraatacar. Ese escenario le ofreció la posesión de la pelota al Barcelona, un dominador sin brillo, sin chispa, sin apenas peligro.



Las oportunidades escasearon en el primer tiempo. Y eso que Balaídos se sobresaltó en los primeros minutos con un lanzamiento de Yamal, tras una combinación con Vitor Roque, la apuesta de Xavi Hernández para flanquear a Lewandowski.



El regreso de Iago Aspas al equipo titular fue la gran novedad del Celta. Fue un llanero solitario. El objetivo del conjunto celeste era defenderse. Y esperar algún contragolpe. Solo tuvo una opción de ejecutar ese plan: una buena salida rápida de Aspas por la banda derecha que finalizó Larsen con un tiro flojo. Fue en el minuto 11.



El paso de los minutos adormiló el encuentro sin nada que provocase un gran cambio. El Barcelona se acercó a la portería de Guaita con un cabezazo de Christensen a la salida de un córner y un centro de Yamal cerca del descanso.



Fue entonces, con el crono próximo al final del primer tiempo, cuando apareció el único chispazo brillante, el ingenio de Lewandowski para hacer un gran control orientado tras un pase de Yamal y marcar un golazo con un gran disparo desde la frontal del área.



La reacción celeste fue inmediata. Mingueza cerró el primer tiempo con un aviso; Aspas abrió la segunda mitad con un gol en el primer minuto. Fue una jugada fantástica: un ataque por la banda derecha adornado con dos taconazos de Larsen y Mingueza, y un lanzamiento final de Iago Aspas que desvió Koundé hacia su portería.



Ese temprano empate sorprendió al Barcelona. Xavi Hernández refrescó el equipo con Gündogan y Raphinha. Pero no logró el efecto que deseaba, sino que se encontró con un escenario inesperado.



El Celta creció como un gigante: se adueñó de la pelota, adelantó su línea de presión, acorraló al conjunto catalán. Solo le faltó pegada. Tuvo varias aproximaciones peligrosas, con centros sin precisión o algún tiro desviado de Aspas.



Ese nuevo guion de partido desorientó al Barcelona, nulo en ataque, más metido en su campo que en el del rival. Solo tuvo un tiro de falta de Raphinha, que sacó Guaita. El equipo de Xavi Hernández quedó bloqueado, gris, sometido por el Celta, una mala imagen en busca de un gol imposible que, sin embargo, llegaría con la opción de un penalti cuando en el minuto 93 Beltrán derribó a Yamal con una patada al intentar despejar el balón.



El suspense acompañó el lanzamiento de penalti. Guaita paró el tiro de Lewandowski, pero el árbitro mandó repetir el disparo por estar el portero adelantado. Lewandowski marcó el agónico gol de la victoria en su segunda oportunidad desde los once metros.



- Ficha técnica:



1. Celta: Guaita; Mingueza (Kevin, min. 85), Starfelt, Carlos Domínguez (Unai Núñez, min. 46), Ristic (Manu Sánchez, min. 58); Allende (Swedberg, min. 77), Tapia, Beltrán, De la Torre; Aspas, Larsen (Douvikas, min. 85)



2. Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo (Íñigo Martínez, min 46), Cubarsí, Cancelo; De Jong, Christensen (Gündogan, min. 57), Pedri (Fermín, min. 75); Yamal (Romeu, min. 99), Vitor Roque (Raphinha, min. 57), Lewandowski



Goles: 0-1, m.44: Lewandowski. 1-1, m.46: Aspas. 1-2, m.97: Lewandowski, de penalti.



Árbitro: Pulido Santana (comité canario). Amonestó a Allende (min. 15), Christensen (min. 38), De Jong (min. 93), Ter Stegen (min. 94) e Íñigo Martínez (min. 100) por parte del Barcelona.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 23.096 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Rafael Álvarez Alarcia, exportero del Celta en la década de los 70.

