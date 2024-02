El PP denuncia que los delincuentes "campan a sus ancha"s en Barbate y exige refuerzos

El Partido Popular ha denunciado este sábado que el Gobierno "mira para otro lado" ante la situación "insostenible" en el Campo de Gibraltar, donde "mantiene desprotegidos a los agentes mientras los delincuentes campan a sus anchas".



Tras conocerse que tres efectivos de la Guardia Civil resultaron heridos la pasada noche en el cuartel de Barbate, fuentes del PP han exigido refuerzos materiales y de personal al considerar que los agentes están "a merced de la brutalidad del crimen organizado en las costas de Cádiz".



Los populares estiman que se debe reforzar con urgencia la investigación judicial, diseñar un plan específico para la zona y desplegar más agentes y mejor equipados.



Las mismas fuentes han criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "El sacrificio de nuestros agentes merece otro ministro y otras políticas. No cambiar nada es deshonrar el esfuerzo de la Guardia Civil", han subrayado.



En este sentido, han adelantado que ejercerán un "control férreo" en sede parlamentaria. Este miércoles, el Senado reprobará al ministro del Interior y el PP cree que podrá suceder lo mismo en el Congreso de los Diputados.



"Por más que quiera escapar de responder en las sesiones plenarias, no le haremos fácil la vida a un ministro cuya continuidad insulta a los españoles en general y a la Guardia Civil en particular", han afirmado desde el PP.



El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que se ha prohibido a los agentes honrar con su silencio durante 60 segundos a sus compañeros y ha asegurado que el PSOE ha impedido homenajes en Pamplona y Cataluña.

