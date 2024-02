El Betis busca redimirse tras su derrota europea y el Alavés, escalar puestos

El Betis recibe este domingo al Alavés con el reto de redimirse de su decepcionante derrota del jueves en casa ante el Dinamo Zagreb (0-1), en su estreno en la Liga Conferencia, para seguir en puestos europeos, mientras que los vitorianos esperan aprovechar las dudas de los béticos para escalar posiciones y alejarse aún más del descenso.



En la ida del 'play-off' previo a los octavos de la tercera competición continental, el equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini naufragó y, sin creatividad ofensiva alguna, mostró un paupérrimo nivel que le costó caer derrotado frente a los croatas y tener ahora que remontar dentro de una semana en Zagreb, con lo que se toma este choque liguero como una revancha.



Como eximente de la pobre imagen dada ante el Dinamo, es verdad que los verdiblancos, sextos en LaLiga con 38 puntos, con uno de ventaja sobre la Real Sociedad (séptima) y a diez de 'Champions', afrontaron esa cita con once bajas, entre lesionados y jugadores no inscritos en la 'Conference', pero ahora, de vuelta a la competición liguera, deben dar un golpe sobre la mesa para rehacerse y coger moral de cara a la vuelta de dicha eliminatoria.



La autocrítica de Pelligrini fue muy liviana, en comparación con la que realizaron uno de sus pesados, el central argentino Germán Pezzella -no jugará en Zagreb por sanción-, o Juan Miranda, pero ahora toda la energía está centrada en resarcirse de lo que ocurrió el jueves y brindar un gran partido a su afición para mantenerse firme entre los seis primeros y volver a ganar en casa.



Y es que el Betis, que se ha reforzado muy bien en este mercado invernal y aunque doblegó con solvencia la pasada jornada liguera en Cádiz (0-2), sólo ha vencido en uno de sus siete últimos partidos (1-0 al Granada, el 3 de enero) entre todas las competiciones en el Villamarín, con ese único triunfo, 3 empates (Real Madrid, Girona y Getafe) y 3 derrotas (Rangers de Glasgow en su eliminación en diciembre de la Liga Europa, Barcelona y Dinamo Zagreb el pasado jueves).



Pellegrini recupera para recibir al Deportivo Alavés a cinco jugadores no inscritos para la Liga Conferencia: el senegalés Sabaly -que vuelve tras una lesión-, el griego Sokratis, Fornals, Sergi Altimira y Chimy Ávila), así como al congoleño Cédric Bakambu, quien llegó el miércoles de la Copa África y sólo ha hecho dos entrenamientos, por lo que es más factible que el argentino, ex de Osasuna y otro de sus refuerzos, sea titular en ataque.



Aún así, como siempre y más aún teniendo en cuenta ese decisivo partido en la capital croata, el técnico hará rotaciones, con la posible entrada de Bellerín y Sokratis en la zaga por Ruibal y el marroquí Chadi Riad; de Altimira y Fornals en el medio campo; y más arriba de Assane Diao y Chimy Ávila, por el marroquí Abde y el brasileño Willian José.



Otros cinco jugadores siguen de baja por lesión: los defensas Marc Bartra y el brasileño Abner, los centrocampistas Isco Alarcón -buque insignia del equipo esta temporada- y el argentino Guido Rodríguez, y el delantero Ayoze Pérez.



Enfrente estará el Deportivo Alavés, duodécimo con 27 puntos, que amenazará a un dudoso Real Betis por esa dolorosa derrota en Europa y que está completando un gran inicio de 2024.



Los albiazules aterrizan en el Benito Villamarín después de un meritorio empate en casa ante el Villarreal (1-1), aunque antes cayeron en Mendizorroza por 1-3 contra el Barcelona, una derrota que cortó una racha de tres triunfos seguidos en Liga (Sevilla, Cádiz y Almería).



Su técnico, Luis García Plaza, recupera a gran parte de los jugadores que eran duda para este duelo tras retirarse por diferentes problemas musculares ante los amarillos en la pasada jornada. Así, Rafa Marín y Javi López estarán disponibles, aunque el lateral podría partir desde el banquillo, mientras que el central sevillano, en cambio, podría repetir de inicio junto a Abdel Abqar en el eje de la zaga.



El uruguayo Carlos Benavídez regresa a la convocatoria después de ausentarse en el duelo ante el Villarreal, aunque en el centro del campo seguirán siendo protagonistas Antonio Blanco, Ander Guevara y Jon Guridi, el motor del equipo albiazul, que lidera la clasificación de productividad de la posesión de la competición con 0,6 remates por minuto.



En la zona ofensiva repetirán el extremo sevillano y bético confeso Luis Rioja, que fue tentado por el club del barrio de Heliópolis en el mercado de invierno; Álex Sola, en un momento dulce; y Samu Omorodion, el goleador alavesista en los últimos partidos.



La única duda, además de la baja del serbio Aleksandar Sedlar, será la del argentino Nahuel Tenaglia, aunque el lateral derecho está ocupado por Andoni Gorosabel.



- Alineaciones probables:



Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis, Miranda; Altimira, Marc Roca; Fekir, Fornals, Assane Diao; y Chimy Ávila.



Alavés: Sivera; Gorosabel, Abqar, Marín, Duarte; Blanco, Guevara, Rioja, Sola, Guridi; y Samu.



Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).



Estadio: Benito Villamarín.



Hora: 21.00.

