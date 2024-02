Las imágenes del Duelo salen por primera vez de Sevilla a Logroño

La concatedral de Santa María de la Redonda de Logroño acoge desde este sábado la exposición ‘Santo Entierro’, en la que se pueden ver las seis imágenes del Duelo de la Semana Santa de Sevilla, que salen por primera vez de la capital andaluza y que estarán en esta muestra hasta el 9 de marzo.

Así lo ha explicado el hermano mayor de la Real Hermandad del Santo Sepulcro de Sevilla, Fermín Vázquez, en un encuentro informativo previo a la inauguración de esta muestra, en el que también ha participado su comisario y delegado de Cofradías de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Fermín Labarga.

Además, a la inauguración oficial de la exposición han asistido el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entre otras autoridades.

Vázquez ha detallado que estar imágenes, que representan a María Magdalena, San Juan Evangelista, José de Arimatea, Nicodemo y las dos santas mujeres, “jamás habían salido más allá de las fronteras de Sevilla, es la primera vez que lo hacen en toda la historia de la Hermandad, por lo que es un hecho histórico en ese aspecto”.

“Lo importante que tenemos las cofradías es que somos generosas y, como la Semana Santa es igual en cuanto a las fechas en todo al mundo y no podemos disfrutar (de las de otros territorios), esta es una manera como cualquier otra de intercambiar”, ha precisado.

El traslado de estas figuras desde Sevilla a Logroño “ha sido complicado, puesto que ha habido que hacer unas cajas ‘ex profeso’ para cada pieza y, cuando se descargaron aquí, coincidió con el tema de (las manifestaciones de) los tractoristas, y hubo algún percance en el camino”.

“Unos cuantos de la Hermandad se encargaron de desmontar las cajas, sacar las piezas y adecuarlas en el tema de la vestimenta, porque lo importante no solo son las figuras, sino que también lo es el bordado de la ropa, que es de los más antiguos que hay en Sevilla”, ha subrayado.

Ha destacado la importancia de que “cada sitio conserve su idiosincrasia” respecto a la Semana Santa, ya que “algunas veces me molesta como sevillano que en ciertos sitios se pierda la esencia por intentar copiar el modelo de Sevilla, porque creo que cada uno tiene que conservar lo suyo”.

Sin embargo, ha proseguido, “es interesante que en sitios en los que, a lo mejor, no hay tradición de Semana Santa, intentes copiar aquello que más te agrade, pero me parece que la Semana Santa de Logroño tiene una impronta y un saber hacer las cosas que a nosotros nos encanta, y me gustaría estar aquí, pero no puedo”.

Por su parte, el comisario de esta muestra ha señalado que es el resultado de una colaboración de la Hermandad de Cofradías de la Pasión y de la Cofradía del Santo Sepulcro de Logroño con la Real Hermandad del Santo Entierro de Sevilla”.

Devolver la visita de 2023

Ha recordado que en 2023 solicitaron desde la Hermandad sevillana “que estuviera presente en esta ciudad la urna del Santo Sepulcro de Logroño porque, según indican los documentos, se hizo con una traza de la original que se había fabricado en su día nueva en Sevilla”.

“Nosotros pensamos que, así como el año pasado estuvo la urna en Sevilla, este año vinieran a Logroño las imágenes que acompañan al Santo Entierro en la procesión del sábado santo en Sevilla, que son las imágenes del Duelo con María Magdalena, San Juan Evangelista, José de Arimatea, Nicodemo y las dos santas mujeres”, ha explicado.

Así, este año se puede ver en la capital riojana “el Duelo en torno a la muerte de Cristo, en el que los más allegados están arropando a la Vírgen, quien despide el cuerpo muerto de su hijo”, ha especificado.

Ha resaltado que las seis imágenes que se han trasladado desde Sevilla “son de Juan de Astorga, uno de los principales imagineros del siglo XIX andaluz, y hay que destacar, sobre todo, las vestiduras, ya que estamos ante algunas de las vestiduras de tela bordada en oro más antiguas de la Semana Santa sevillana”.

