Homenaje a las 21 victimas del 'Villa de Pitanxo' en "un acto por y para ellos"

Marín (Pontevedra) ha rendido este sábado homenaje a los 21 marineros fallecidos hace dos años en el naufragio del 'Villa de Pitanxo', un acto al que han acudido familiares de las víctimas y numerosas autoridades, entre ellas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha coincidido con dos de los candidatos a arrebatarle este domingo la presidencia, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro.



En un día de cielos nubosos y baja temperatura, el tributo a los marineros que perdieron la vida en aguas de Terranova (Canadá) el 15 de febrero de 2022 se ha celebrado al lado de la placa que les recuerda en el Paseo Alcalde Blanco, en el puerto de Marín.



Los familiares depositaron allí flores blancas tras mencionar uno a uno, alguno con dificultad por la emoción, los nombres de las víctimas mortales, entre aplausos de los asistentes y con el acompañamiento de dos violinistas que hicieron aun más emotivo el acto que coincidió en la jornada de reflexión previa a las elecciones de Galicia.



"Los protagonistas son los 21 fallecidos, es un acto por y para ellos y, por extensión, para toda la gente del mar", reivindicó María José de Pazo, portavoz de los familiares del 'Villa de Pitanxo'.



"No puedo olvidar estos dos años que pasaron rápido y lento a la vez. Tenemos pena porque es un aniversario muy triste, pero también hay consuelo porque la reivindicación de la bajada al barco se pudo materializar y, gracias a esa bajada que tanto pedimos y luchamos, que mereció la pena, tenemos un informe pericial que es lo que va a quedar para una instrucción profunda y rigurosa", indicó.



En su intervención, emocionada, no se olvidó de "una persona fundamental, que quiere pasar desapercibido", el marinero Samuel Kwesi, superviviente de la tragedia, al que consideró "estandarte de la búsqueda de la verdad".



Le dijo que es el "faro" de los familiares de las víctimas, la "voz" de los que ya no están, y le agradeció que no dejase "prevalecer la mentira".



"Accidentes hay muchos, pero hay que buscar la verdad y la dignidad de los 21", señaló antes de tener palabras de agradecimiento para los tripulantes del 'Playa de Menduíña Dos', que "pusieron su vida en peligro por rescatar a los tres supervivientes y a los fallecidos".



A Cepesca, patronal pesquera, le agradeció estar en el homenaje, pero también les pidió "alejar a los que no cumplen" con las normativas en el mar, y tuvo un mensaje para los políticos: "Muchos tuvisteis compromiso y, los que no, están a tiempo de tenerlo porque va a ser una lucha larga".



"Nuestra prioridad es la búsqueda de la justicia, el esclarecimiento de las causas, pero la agenda tiene que ser más ambiciosa. Cada uno en vuestro cargo, que sea un compromiso no solo de hoy, que trascienda. España es una isla, Galicia es mar, lo llevamos en el ADN", les recordó.



Deseó una "sentencia firme" porque "ese día podrán descansar por fin los 21", y también que la tragedia del 'Villa de Pitanxo' "sea un punto y aparte, que no vuelva a pasar".



Ningún político intervino en el homenaje al tratarse de la jornada de reflexión, aunque sí estuvieron presentes. Asistieron Alfonso Rueda, en calidad de presidente de la Xunta, y los también candidatos a presidir el Gobierno autonómico Gómez Besteiro y Ana Pontón, no así la aspirante de Sumar Galicia, Marta Lois, ni los de otras formaciones que concurren a las elecciones.



Los tres candidatos presentes se saludaron y, como otras autoridades, depositaron también flores ante la placa que recuerda a las víctimas.



Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, intervino en el homenaje para "recordar a la gente brava" porque "al mar no hay que enfrentarse, pero sí ponerle frente", y consideró que los pescadores hacen un "acto heroico al dejar a las familias para ir a buscar alimento para los demás".



La canción 'Meu amor é mariñeiro' (Mi amor es marinero) puso final al acto público antes de que los familiares, en la intimidad, lanzaran flores al mar.



Carolina, familiar de una de las víctimas, confesó a EFE que siguen llevando "muy mal" todo lo que ha pasado con el 'Villa de Pitanxo' al ser un accidente que "se pudo evitar".



Ella expresó su confianza en la "Justicia", al tiempo que tratan de ser fuertes para enfrentarse a "lo que pueda venir de ahora en adelante".



El 15 de febrero de 2022, solo tres de los 24 tripulantes del 'Villa de Pitanxo', el patrón, su sobrino y el marinero de origen ghanés, sobrevivieron al naufragio.



Los cuerpos sin vida de nueve fallecidos fueron rescatados, pero todavía siguen desaparecidos otros doce marineros. Fue la mayor catástrofe en la pesca gallega desde que 27 personas perdieran la vida frente a las islas Cíes en 1978.



El pecio fue localizado en junio 2023 y a finales de enero se conocieron las conclusiones de los dos peritos judiciales que elaboraron un informe para la Audiencia Nacional, que investiga la presunta responsabilidad del capitán del barco en el accidente.



Según determinaron, un "error humano" suyo por la "falta de percepción cabal del riesgo de hundimiento" del buque al hacer una maniobra es la "causa más probable" del naufragio.



Los peritos consideran que el relato del capitán y de su sobrino, el marinero Eduardo Rial, "presenta numerosas contradicciones e incongruencias" y "pone en evidencia la verosimilitud de su versión", mientras que el que aportó el tripulante "se ha mantenido firme e inalterable"

