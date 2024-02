Heridos tres agentes de Barbate tras una reyerta en el cuartel de la Guardia Civil

Una reyerta entre dos familias anoche en el cuartel de la Guardia Civil de Barbate (Cádiz) ha provocado que tres agentes hayan sufrido lesiones , por las que no han causado baja en el servicio, y se hayan producido daños en la puerta del cuartel.



Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los hechos comenzaron alrededor de las once de la noche cuando se produjo un enfrentamiento entre dos familias que fueron a presentar una denuncia por agresión.



El altercado, según han detallado fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, se agravó cuando mientras dos personas estaban presentando la denuncia en el interior del cuartel aparecieron los supuestos autores y se inició una trifulca entre ambos bandos, de tal forma que los denunciantes se refugiaron dentro del cuartel.



Los que se encontraban en el exterior comenzaron a empujar la puerta y propinarle fuertes patadas, con la intención de acceder por la fuerza a las dependencias de la Guardia Civil y agredir a los que se estaban refugiando dentro, que también respondieron de forma violenta.



Tres agentes trataron de calmar los ánimos y evitar que la puerta fuera abierta a golpes, por lo que sufrieron varias lesiones, que no revistieron gravedad ni provocaron que tuvieran que causar baja en su servicio.



En ese momento llegaron más personas, familiares de los que estaban presentando la denuncia, y los denunciados abandonaron el lugar, antes de que llegaran patrullas de apoyo.



Esas patrullas tuvieron que actuar poco después en el centro de salud de Barbate donde volvieron a coincidir las familias que, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, pertenecen a clanes relacionados con el narcotráfico.



La asociación ha lamentado que no cese la violencia en Barbate y tres agentes hayan resultado heridos solo una semana después de la muerte de dos guardias civiles cuando fueron arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño.

Seguimos....

y seguiremos lamentando heridos en la Provincia de Cadiz porque la violencia aquí no cesa

DOS agresiones a Guardias Civiles en Barbate en menos de 48 horas

Patrullas de toda la zona tuvieron que acudir en apoyo



CADIZ ? VIOLENCIA #ZonaEspecialSingularidad pic.twitter.com/3R56Kvq23N — AUGC Cádiz (@AUGC_Cadiz) February 17, 2024

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es