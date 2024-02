El alcalde de Barbate: "Parece que todos vivimos de la droga y esa no es la realidad"

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, ha pedido este jueves que el juicio contra los seis tripulantes de la narcolancha que mataron a dos agentes de la Guardia Civil en el puerto del municipio no se celebre en la localidad.



"No queremos que el juicio se celebre en Barbate". Esta ha sido una de las peticiones que Miguel Molina (Andalucía por Sí) ha trasladado en la reunión de la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado hoy, tras los sucesos ocurridos el pasado viernes cuando una narcolancha embistió a una lancha de la Guardia Civil que se dirigía a identificarles.



Además del alcalde, y varios ediles, a la reunión han asistido la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Barbate.



Tras la reunión, el alcalde ha explicado que ha pedido que "lo más urgente posible" se refuerce con más medios y recursos la seguridad del municipio, entre ellos con una patrullera en el puerto.



"Nos sentimos un poco víctimas también. Es como si vienen a atracarte a tu casa", ha comentado en referencia a que los ocupantes de la narcolancha "eran de fuera", algunos de ellos de otras localidades de la provincia como La Línea de La Concepción, que llegaron al puerto de la localidad para refugiarse de un temporal aprovechando que el recinto carecía de medios de seguridad.



Que "el vil asesinato" sucediera en Barbate cree el alcalde que es una circunstancia "un poco sobrevenida", por lo que ha pedido que el juicio se celebre en la Audiencia Provincial de Cádiz, que, en todo caso, sería el competente dado que, hasta ahora, los supuestos autores han sido acusados de un doble asesinato y cuatro en grado de tentativa, entre otros delitos.



Además de pedir que se otorgue pronto la autorización para un tercer juzgado en el municipio, el alcalde ha reclamado un plan para que la imagen del pueblo no quede dañada.



"Creemos que es de vital importancia", ha apuntado tras contar que el municipio ha hecho en los últimos años un "esfuerzo de imagen importantísimo que no queremos que se sienta dañado" por estos hechos.



"Parece que todos vivimos de la droga y esa no es la realidad", ha afirmado tras insistir en que el pueblo cuenta con empresas importantes pesqueras y ganaderas y "con muchos encantos" para el turismo.



El alcalde ha reiterado su solidaridad con las familias de los dos agentes fallecidos y con la Guardia Civil, cuyos miembros "lo están pasando bastante mal" y ha pedido "sobre todo unidad" en las administraciones para afrontar el problema del narcotráfico en las costas de Cádiz.

