La intimidación rusa de ordenar la búsqueda y captura de Kallas fracasará, según la UE

La Unión Europea (UE) se solidarizó este jueves con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, después de que Rusia la haya incluido en la lista de búsqueda y captura junto a otros políticos y altos cargos de los países bálticos, y aseguró que los "despreciables intentos de intimidación" de Moscú "no tendrán éxito".



"Nos solidarizamos firmemente con la primera ministra Kaja Kallas y todos los demás 'buscados' indebidamente por las autoridades rusas", dijo la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali en un mensaje en la red social X.



"Los despreciables intentos de intimidación de Rusia no tendrán éxito, no cambiarán nuestra defensa de los valores democráticos ni nuestro apoyo a Ucrania", continuó.



Rusia declaró el martes en busca y captura en su territorio a la primera ministra de Estonia y a altos funcionarios y diputados de Letonia y Lituania, según se desprende de la base de datos del Ministerio del Interior ruso.



El motivo de la orden es la destrucción o daños causados a monumentos de soldados soviéticos en el país báltico, según informaron hoy fuentes de las fuerzas de seguridad rusas a la agencia oficial TASS.



Tras conocer la decisión de Rusia, Kallas, una de las voces de la UE más críticas con la invasión de Ucrania, aseguró que la orden de busca y captura no la silenciará, ya que seguirá firme con su apoyo a Kiev, en el reforzamiento de la defensa europea y la lucha contra la propaganda rusa.



A su vez, Estonia, Letonia y Lituania, convocaron ayer a los diplomáticos rusos acreditados en sus capitales para expresar su queja formal.

