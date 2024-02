Los accidentes laborales se cobran la vida de un trabajador cada tres días en 2023

Un total de 116 personas fallecieron en accidentes de trabajo registrados en Andalucía en 2023, lo que supone que cada tres días muere un trabajador y cada cinco minutos se produce un accidente laboral, según las conclusiones de los datos recopilados por la UGT-A.



Los accidentes de trabajo con baja se han incrementado en 2023 en Andalucía un 1,84 % en comparación con los datos del año anterior, mientras que los mortales se redujeron un 21,6 %, lo que achaca la UGT al incremento del teletrabajo ya que la mortalidad in itinere se ha reducido en un año casi un 27 %, ha informado la UGT en un comunicado.



También han disminuido los accidentes de trabajo graves un 2,9 %, si bien la cifra se eleva a 1.103, y de todos los accidentes graves que ocurren en España, el 23,4 % se producen en Andalucía, es decir, casi uno de cada cuatro.



Según los datos de la UGT basados en las estadísticas de la Junta de Andalucía, en lo que va de año diez personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía.



El sector servicios es el de mayor siniestralidad laboral, aunque donde más aumentaron fue en la construcción, un 20 % más que en el año 2022, y las patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales) suponen el 38,2 % de los fallecimientos de trabajadores en jornada.



La mayor mortalidad se da en los trabajadores con edades comprendidas entre los 50 y 64 años y el intervalo con un mayor número de accidentes de trabajo se da entre los 40 a 49 años.



Por provincias, Sevilla es la que tiene una mayor siniestralidad laboral con 25 fallecidos hasta el mes de diciembre, seguida de Málaga y Córdoba con 17 y Cádiz y Granada con 16 muertos en accidentes de trabajo, respectivamente.



Lo mismo ocurre en el caso de fallecidos en jornada laboral, donde Sevilla acumuló hasta el mes de diciembre 20 muertes, Granada 16, Málaga 15 y Córdoba 13.



Ante estos datos la UGT sigue reivindicando la creación de una figura similar a la del delegado territorial de prevención de riesgos laborales en el ámbito estatal, ya que ha alegado que ayudaría a mejorar la prevención en las pymes.



Igualmente, ha insistido en que hay que dotar de más recursos humanos y material a la Inspección de Trabajo para que controle el cumplimiento de las normas, y a la Fiscalía de Salud Laboral para que investigue y depure responsabilidades.



"No podemos consentir que las muertes en accidente de trabajo queden impunes", ha afirmado el sindicato, que ha indicado que seguirá personándose como acusación popular en los procedimientos judiciales iniciados por posible responsabilidad empresarial penal en los accidentes laborales con resultado de muerte y en los graves.

