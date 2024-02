Carmen Borrego habla claro sobre Alejandra Rubio y Carlo Constanzia

Tras asegurar de lo más risueña ante los micrófonos de Europa Press que ella no es quien de hablar sobre la vida privada de su sobrina Alejandra Rubio, Carmen Borrego se ha sentado en el plató de 'Así es la vida' y, como no podía ser de otra manera, le han preguntado por las apasionadas fotografías que ha publicado 'Semana' de la hija de Terelu Campos comiéndose a besos a Carlo Constanzia, ¡y se ha mojado!

"Si Alejandra está enamorada, está feliz, adelante" ha afirmado, asegurando que ella "no tiene constancia de nada" pero que tampoco tiene que "darle la bendición" a su sobrina: "Ella es mayor de edad, es independiente y es quien tiene que hablar. tiene 23 años y tiene derecho a vivir la vida" ha sentenciado, reconociendo que en los últimos días ha visto a la joven "contenta".

Sin soltar ni prenda sobre qué ha hablado con Terelu tras las apasionadas imágenes de Alejandra con el hijo de Mar Flores, Carmen ha defendido que "lo normal es que con 23 años te ilusiones. Yo veo cariño en esas fotografías pero no sé qué más hay" ha expresado, dejando en el aire si se enteró del idilio por la portada de 'Semana' o si la joven le contó algo antes de que su incipiente historia de amor saliese a la luz.

Sí ha confesado, sin embargo, que no está preocupada porque su sobrina pueda estar ilusionada con Carlo, con un largo historial de problemas legales y de adicciones y que actualmente está cumpliendo una condena a 21 meses de cárcel por un delito de estafa agravada: "Son un par de guapos. Los dos son guapísimos, solo hace falta verlos. Yo no puedo juzgar a Carlo Costanzia. Si llega el caso de que lo conozco, ya te diré. No me preocupa está relación. Le estamos dando demasiada importancia a esta relación cuando a lo mejor no es ni una relación, sino un inicio" ha sentenciado.

"Mi vida es la mía y la de Alejandra es la de ella y creo que es ella la que debe de hablar. Yo me alegraré de que sea feliz, estaría bueno, pero no sé cuál es su situación en este momento y es ella quien debe decirlo. Ella es mayor de edad, ella es libre de estar con quien quiera y ella es libre de contar de su vida, lo que quiera contar. A mí no me gustaría que nadie confirmara, ni desmintiera, ni hablara de si yo tengo pareja o no, creo que es ella la que debe hacerlo. Los dos son guapos a aburrir y ahora ya lo demás que os lo cuenten ellos" ha zanjado tras el programa, dejando claro que no será ella quien confirme la nueva ilusión de su sobrina.

