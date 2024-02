Nadal: "Para mí, la igualdad no se trata de regalar"

Rafael Nadal se mostró favorable a la igualdad entre hombres y mujeres que deben tener las mismas oportunidades y disfrutar de los mismos medios para su desarrollo profesional y después que cada uno tenga unos sueldos mayores o menores en función de lo que genere.



"No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No.", dijo Nadal en una entrevista concedida a "El objetivo", de la Sexta.



"Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntas si soy feminista dime qué es ser feminista. Si me dices que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista", dijo el ganador de veintidós Grand Slam.



"Tengo hermana, madre.. ese término de feminista se lleva a unos extremos que no.. claro que quiero igualdad. Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad", subrayó el tenista de 37 años.



"Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres. Lo que me molesta es que no crees que los premios deben ser iguales. En tenis, en la mayoría de eventos son prácticamente iguales. Porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis femenino fuera visto y el tenis femenino gusta al mundo. Con lo cual es muy popular gana mucho dinero. Yo en mi deporte he apoyado todo eso durante toda mi vida", añadió el tenista español.



"No quiero entrar en una batalla de eso. El problema para mí es la discusión. Tú crees que yo pienso que un hombre por ser hombre tiene que ser más importante o ganar más que una mujer. Estamos locos o qué?", dijo Nadal.



"Claro que desde el sector público, en los comienzos y en a infraestructura, de entrenadores tiene que darse la misma oportunidad, pues claro. Con quién crees que hablas?. Después, si el 50 del mundo de tenis tiene que ganar lo mismo que djokovic te diré que no es así porque tendremos que ir a unos estándares que todos tienen que ganar lo mismo y es otro debate", apuntó el jugador de Manacor que volverá a las pistas a principios de marzo.

Djokovic, "el mejor de la historia"

Rafael Nadal asumió que el serbio Novak Djokovic es el mejor jugador de la historia del tenis, por delante de él y del suizo Roger Federer porque los números así lo dicen.



"Diría que es el mejor de la historia. Ha tenido un cuerpo mejor que el mío y eso también cuenta. Los números dicen que sí, que es el mejor y para mí, lo es", indicó sin rodeos el ganador de veintidós Grand slam, en una entrevista concedida a El objetivo, de la Sexta.



El tenista español que ha aplazado su retorno a las pistas, inicialmente prevista para el torneo de Doha y ahora pospuesto a la exhibición fijada en Las Vegas con Carlos Alcaraz y el Masters 1000 de Indian Wells, en marzo, elogió al tenista balcánico, actual número uno del mundo.



"Creo que la imagen que proyecta Djokovic es peor de lo que es en realidad. Es una buena persona, con sus errores, porque con sus actos los acentúa. Pero creo que es bueno", indicó Nadal que sin embargo lamentó algunas situaciones y comportamientos del serbio.



"La frustración le dura el momento de romper la raqueta. Después está preparado para jugar al cien por cien otra vez. Y es el mejor que he visto. He estado lesionado y él no y me he perdido Gran Slam, pero él ha tenido mejor cuerpo y eso también cuenta", insistió.



“Cuando veo a alguien con tanto éxito, enfadarse tanto a mí no me gusta", dijo el ganador de veintidós Grand slam que ensalzó la rivalidad con el suizo Roger Federer al que no considera un amigo pero si con gran compañero con el que mantiene todavía una gran relación.



“Hemos compartido la mayor parte de nuestra carrera. Nos hemos ayudado mutuamente. También nos hemos quitado mucho. Hemos conseguido un nivel de autoexigencia difícil de repetir porque sabíamos que no podíamos fallar. Esa competición nos llevó al límite. No lo consideraría amigo, pero sí alguien familiar, con quien tengo una gran relación”, describió.

Espera a Mbappé en el Madrid

Rafael Nadal, aficionado confeso del Real Madrid, se mostró deseoso de que el astro francés del París Saint Germain Kylian Mbappé juegue en el Real Madrid la próxima temporada a pesar de la negativa de hace dos años.



"Claro que quiero a Mbappé en el Real Madrid. Primero porque como he dicho no soy una persona rencorosa; además, Mbappe tomó su decisión en su momento y siempre lo vemos como seguidores y fanáticos. Cuando nos ponemos en otra perspectiva, que es parisino, que es su ciudad y encima le ponen todo el dinero del mundo, entiendo que tenga dudas y que acabe con una decisión que a los españoles no nos guste. Esperemos que tome otra esta vez", dijo en el programa El Objetivo, de la Sexta.



Tiempo atrás Nadal fue cuestionado sobre si le gustaría llegar a presidir el Real Madrid y su respuesta fue afirmativa. Ahora no ha cambiado de parecer.



"Si me preguntas si quieres ser presidente del Real Madrid o te hace ilusión pues sí. pero no está en mi plan de vida, cuando nuestro mejor presidente lo deje", puntualizó.



Sobre su retirada, apunta que el 2024 puede ser su último año aunque no quiere ser categórico. "No tengo decidido al cien por cien que sea el último aunque tiene toda la pinta. No lo puedo confirmar por coherencia y hemeroteca. Porque igual dentro de tres meses estoy disfrutando y sano y quiero seguir".



"Con mi historial es difícil pensar que eso va a ocurrir y mi sensación es que no me quedan muchos eventos por jugar", añadió el ganador de veintidós grand Slam que tiene entre sus objetivos disputar Roland Garros y los Juegos Olímpicos en París.



"Roland Garros es uno de mis grandes eventos. También jugar los Juegos Olímpicos. Espero que pueda estar pero no estoy al cien por cien seguro", insistió el tenista español que no se plantea el día después de cuando cuelgue la raqueta.



"Pero tengo la sensación de que el día después voy a seguir siendo igual de feliz que jugando al tenis", concluyó.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es