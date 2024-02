El nuevo entrenador del Rayo tendrá un difícil estreno ante el líder

Cuatro días después de firmar su contrato con el Rayo Vallecano, Iñigo Pérez se estrenará como primer entrenador del equipo franjirrojo con el derbi madrileño frente al Real Madrid, líder de la Liga española y ante el que intentarán "hacer todo lo posible para ganar".



El técnico navarro, de 36 años, ha vivido unas últimas horas frenéticas. A primera hora de este miércoles acudió a las oficinas del Rayo Vallecano, firmó su contrato hasta junio de 2025, dirigió el primer entrenamiento con el equipo y posteriormente fue presentado con una conferencia de prensa larga que rondó los cuarenta y cinco minutos.



El primer reto, en su estreno, recibir en Vallecas al Real Madrid el domingo 18 de febrero, cuatro días después de su regreso al club.



“Estas son circunstancias que no puedes elegir. Preferiría preparar más el partido pero también el exceso de análisis contra el Madrid no hace falta porque todos lo conocemos y el exceso a veces provoca parálisis. Intentaremos hacer todo lo posible para poder ganar”, dijo Iñigo Pérez, durante su presentación como técnico del Rayo.



La pasada temporada, como segundo de Andoni Iraola, ya pudo sentir lo que supone ser el primer entrenador del Rayo. En la jornada 15, el 29 de diciembre de 2022, ejerció ese papel debido a la sanción de su compañero, que tuvo que ver el partido desde la grada.



"Es verdad que en el momento no lo disfrutas, estás a lo que le requiere la situación y tratas de estar a la altura de las circunstancias para sustituir al entrenador y lo que demande en cada momento el partido", confesó.



Contra el Real Madrid, aparte de intentar ganar, el objetivo es frenar la mala racha de resultados que encadena el equipo, que solo ha logrado una victoria liguera en los últimos catorce partidos, algo que les ha situado a siete puntos del descenso.

