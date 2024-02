Europa guarda un minuto de silencio para honrar a los dos guardias civiles fallecidos

Eurodiputados de los partidos políticos españoles PP, PSOE, Ciudadanos y Vox protagonizaron este miércoles un minuto de silencio ante el Parlamento Europeo en Bruselas para honrar a los guardias civiles muertos en la localidad española de Barbate (Cadiz).



En una convocatoria organizada por el Partido Popular, los representantes políticos españoles se congregaron en la entrada de la Eurocámara en Bruselas tras la pancarta “Con la Guardia Civil”.



“Hemos convocado ese minuto en apoyo firme a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y sobre todo a la Guardia Civil, en este momento tan difícil que están viviendo y especialmente las familias de los dos agentes asesinados”, afirmó a EFE la eurodiputada del Partido Popular Dolors Montserrat, quien estuvo acompañada por buena parte de sus compañeros de filas, entre ellos Juan Ignacio Zoido y José Manuel García-Margallo.



El pasado 9 de febrero, dos agentes de la Guardia Civil murieron, y otros dos resultaron heridos, tras la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).



Montserrat señaló el “gran trabajo” de los agentes “en todos los rincones de España” y destacó su presencia en la capital belga: “En Bruselas tenemos guardias civiles, Policía Nacional destacada y, por tanto, siempre vamos a defenderlos y trabajar junto a ellos”.



Por parte de los socialistas estuvieron, entre otros, Javier Moreno y César Luena; de Ciudadanos acudieron Maite Pagazaurtundúa, Eva-Maria Poptcheva o Jordi Cañas; y Jorge Buxade y Margarita de la Pisa por parte de Vox.



Pagazaurtundúa precisó a EFE que es el momento de “repensar” la seguridad para que sea “eficaz” también para “quienes nos protegen”.



“Tenemos que dar los medios y los recursos suficientes y tienen que tener el apoyo de la sociedad y, en su caso, lo que sea necesario desde el punto de vista de la legislación para que hagan su trabajo, protegiéndonos cada vez mejor y para que ellos mismos no tengan que sufrir una agresión terrible por no tener recursos”, declaró Pagazaurtundúa.



Del mismo modo, la eurodiputada agradeció la convocatoria al considerar “necesario” que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuenten con su apoyo: “No es una cosa táctica. No es que hoy me viene bien y mañana no me viene bien. Siempre hay que estar con aquellos que nos protegen”, dijo.



En este contexto, la eurodiputada pidió a la Comisión Europea que intervenga, a través de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA), ante las “alarmantes cifras” de agresiones a los agentes españoles.



El grupo de Ciudadanos destacó que, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), más del 40 % de las bajas laborales que sufren los guardias civiles son consecuencias de agresiones físicas, las cuales cada vez son “más frecuentes” en las zonas afectadas por el narcotráfico como las provincias de Cádiz y Málaga o los territorios fronterizos de Ceuta y Melilla

