El "colapso" de Cellnex impide que 7TV Granada emita en HD como marca la normativa

El 14 de febrero está marcado en rojo en el calendario televisivo, y no precisamente por ser San Valentín ni Miércoles de Ceniza, sino porque se trata de la fecha límite para que las emisiones vía TDT pasan de definición estándar (SD) a alta definición (HD). Se trata de una medida del Gobierno para incrementar la calidad de las emisiones de televisión y por la que el Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública impuso a las cadenas realizar este cambio antes de este miércoles 14 de febrero, tal y como quedó plasmado en el Real Decreto 16/2023 publicado en el BOE. Su incumplimiento puede acarrear sanciones para las emisoras que no cumplan con el plazo estabelcido. Publicaciones del Sur, empresa propietaria de 7TV Andalucía y de sus diferentes cabeceras repartidas por toda la geografía andaluza, preparó el cambio de sus emisiones con antelación y adaptarse así a la normativa. Todas las emisoras de 7TV en Andalucía emiten en HD desde este 14 de febrero... excepto 7TV Granada, que aún no ha podido iniciar sus emisiones en HD porque la empresa en la que recae su distribución en el caso de Granada y es la que tiene que proceder con la modificación, Cellnex, reconoce que no puede llevarlo a cabo porque sus servicios de cabeceras "están colapsados por los cambios y migraciones de SD a HD de las diferentes cadenas nacionales y autonómicas así como otras locales".

La situación llevó a Publicaciones del Sur a enviar un burofax a Cellnex el día 2 de febrero en el que rogaba a la empresa a que procediera con la modificación técnica necesaria. Retevisión, S.A. presta a Publicaciones del Sur el servicio de codificación de la señal de programa de Cellnex en la demarcación de Granada, "por lo que es de su exclusiva responsabilidad [de Cellnex] la realización del cambio", afirma el documento, dejando claro que "los cambios de configuración deben realizarse en sus equipos de codificación". A pesar de la claridad de la solicitud y la inminencia de la fecha límite, Cellnex respondió el mismo 14 de febrero por la tarde reconociendo que sus servicios "están colapsados", pero afirmando en que no podía asumir la responsabilidad por las sanciones que pudieran derivarse de este retraso pese a que es su responsabilidad efectuar este cambio.

La preocupación de Publicaciones del Sur se intensificó el mismo día en el que cumplía el plazo, dirigiéndose a Cellnex, por la mañana para solicitar un nuevo plazo y ofreciendo recursos técnicos adicionales para facilitar la transición. Publicaciones del Sur en su comunicación a Cellnex, se ofreció a colaborar con el cambio, ya que "nosotros disponemos de personal que podría efectuar los cambios precisos en vuestro codificador para hacer la conmutación, si así nos lo autorizáis". Sin embargo, la empresa responsable de la señal no contestó hasta bien entrada la tarde del 14 de febrero, negando el ofrecimiento porque "lamentablemente los trabajos y configuraciones que han de realizarse en los equipos de Cellnex y cabecera para el paso a HD los deben acometer nuestros técnicos cualificados".

Cellnex se define en su página web como "el primer operador de telecomunicaciones y redes inalámbricas en Europa". "Nuestro carácter de operador neutral de telecomunicaciones hace que nuestro modelo sea el más eficiente posible, ya que desarrollamos emplazamientos multioperadores que reducen los costes para nuestros clientes, mejoran la sostenibilidad para el ecosistema y ofrecen una respuesta veloz a las expectativas de todas las partes interesadas, ya que los servicios se despliegan rápidamente", afirma.

Publicaciones del Sur, como ya reflejó en el burofax enviado a Cellnex, destaca que "no va a asumir sanciones derivadas del incumplimiento de este plazo, por motivos ajenos a ella misma" y espera que la empresa encargada acometa el cambio "a la mayor brevedad no ya por cumplir con su obligación y con la normativa vigente desde este miércoles, sino para ofrecer a su audiencia en Granada la calidad que se merece".

