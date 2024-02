Agricultores y ganaderos, "sin siglas ni colores", claman por un "apoyo serio" al sector

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias están protagonizando este miércoles una serie de protestas por toda Andalucía, en las que "no hay siglas ni colores", para reclamar un "apoyo serio" al sector por parte Gobierno central porque "las reuniones no sirven si, al final, no terminan en algo concreto", así como para elevar sus demandas a nivel europeo y también regional.

Los máximos representantes de estas organizaciones han estado presentes en estas concentraciones y en los cortes de carreteras llevados a cabo, en muchos casos totales.

Así, el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, ha explicado, en la protesta en la A-4 a la altura de Carmona (Sevilla) que "lo de hoy es un llamamiento, primero de todo, a la unidad, y segundo, a la eficacia; no sirven a las reuniones si al final no termina en algo en concreto". "Y tercero", ha continuado Serra, "en seguir teniendo el apoyo de la población".

"No podemos andar fastidiando a todo el mundo cortando todas las carreteras porque al final se va a volver la gente en contra", ha manifestado Serra, quien ha aclarado que "queremos llamar la atención, queremos que nos apoyen y queremos un compromiso serio no ya del ministro, sino del Gobierno entero. Ya está bien de darnos larga de reuniones que no sirven para nada".

"Pero los agricultores están muy cabreados", ha proseguido Serra, que ha calificado la situación actual como "muy límite". "Lo que hoy ya estamos aquí y hemos hecho es una llamada a la unidad. Ni siglas, ni colores. Ni partidos, ni madres. Aquí lo que se trata, entre todos, una llamada de atención al Gobierno diciéndole que no vamos a seguir consintiendo el despropósito al que nos está llevando la política agraria comunitaria", ha resumido.

Por su parte, el presidente de COAG Andalucía, Miguel López, ha lamentado también en la protesta a la altura de Carmona (Sevilla) que el sector agrario andaluz "no se merece ser acorralado" por un proceso de reconversión "inaguantable", recalcando que "no están arruinando poco a poco". "La estrategia es echarnos y sustituirnos, para que ganen dinero exclusivamente los mercados financieros", ha subrayado, aseverando que el Gobierno "no se sienta a solucionar este problema de Estado".

López ha señalado que los agricultores andaluces "somos capaces de producir y además en ese marco de calidad y sostenibilidad, y por supuesto garantizando la seguridad alimentaria", toda vez que ha asegurado que "no vamos a parar hasta solucionar" los problemas del campo.

En la misma línea se ha mostrado el secretario general de UPA-A, Cristóbal Cano, que participado en la concentración junto a unas 700 personas en la A4 a la altura de Guarromán (Jaén). Ha calificado esta situación como "día histórico" en el que la agricultura, bajo la "unidad de acción", ha puesto sobre la mesa "el hartazgo que hay en el campo" y ante el cual "nadie se puede poner de perfil" porque el sector tiene reivindicaciones para la Unión Europea (UE), el Gobierno de España y para las comunidades autónomas.

"Queremos simplemente que nos dejen trabajar, que se exporte y que se pida lo mismo a lo que entra de fuera", ha subrayado, toda vez que ha demandado "un mayor número de recursos económicos, tiempo y pedagogía" para cumplir con la sostenibilidad. De igual manera, ha criticado los "discursos vacíos" y la falta de implicación política y ha alertado de que "la industria de la distribución siempre gana".

Por último, el director general de Cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez Conradi, ha incidido también en la petición de "las famosas cláusulas de espejo" contra "la competencia desleal de los terceros países que, efectivamente, nos están asfixiando porque si competimos en desigualdad de condiciones desde el punto de vista medioambiental o social con esas producciones de terceros países, pues nos están asfixiando y nos van a sacar del mercado".

Conradi ha apostillado en la concentración que se desarrolla en A-4, eso sí, que ellos --las cooperativas--, no se niegan a que "vengan producciones de terceros países" pero "lo que sí decimos es que tienen que venir en las mismas condiciones. No puede ser que estemos compitiendo en desigualdad de condiciones", ha apuntado.

Del mismo modo, el responsable agrario ha vaticinado que las manifestaciones van a continuar la próxima semana, aunque ha recordado que esta movilización que no ha empezado este miércoles. "Nosotros antes de la pandemia ya estábamos manifestando, el año pasado en septiembre tuvimos una manifestación con europarlamentarios y con ministerios o con ministros de otros países en Córdoba y, lógicamente, estas van a seguir".

PROTESTAS EN CARRETERAS

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han dado el pistoletazo de salida este miércoles a su calendario de protestas contra las políticas de la Unión Europea y la gestión de la sequía, con cortes programados y autorizados en el Puerto de Motril (Granada), en Jaén, Málaga y Sevilla, siendo estas dos últimas las provincias con las afecciones al tráfico más importantes al concentrarse los tractores y agricultores en las principales vías de acceso a las capitales.

Estas protestas se suman a las que desde el pasado 6 de febrero se vienen sucediendo en Andalucía y en todo el territorio nacional, convocadas por redes sociales y sin autorización oficial. Estas concentraciones se han saldado hasta la fecha con 26 detenciones, 1.954 identificados y cuatro investigados, según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Andalucía a Europa Press.

Desde primeras horas de la mañana, se están produciendo cortes en las carreteras importantes de las tres provincias y, a media mañana, se habían producido, según la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultada por Europa Press, cortes totales en la provincia de Málaga, en ambos sentidos en el kilómetro 86 de A-45, en el kilómetro 7 de la A-92 en Villanueva del Trabuco, también en el kilómetro 149 de la A-92 en Llanos de Antequera, en el kilómetro 90 de la A-384 en Almargen.

En el caso de la provincia de Sevilla, en el kilómetro 26,5 de la AP-4, en Palacios y Villafranca el corte era total en ambos sentidos, así como en el kilómetro 16,18 de la A-49 en Gelo, en el kilómetro 104 de la A-92 en Estepa; en el kilómetro 803,91 y en el 805 de la A-66, que corresponden a Salteras y a Santiponce; en el kilómetro 508,87 de la A-4 a la altura en Carmona, también en el kilómetro 64,6 de la A92 en Puebla de Cazalla en el sentido decreciente de la kilometración; también en la SE-9223 a la altura de Algamitas en ambos sentidos, en el kilómetro 19,8 de la A-451 en Navarredonda y en la A-406 a la altura de Villanueva de San Juan.

En el caso de la provincia de Jaén, los cortes totales se han producido en el kilómetro 286 y en el 288 de la A-4 a la altura de Guarromán.

