La fundación de Aznar dice que es Sánchez y no el PP quien debe explicarse por la amnistía

FAES, la fundación presidida por José María Anzar, ha salido al paso de los reproches al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a cuenta de la polémica por la posición del partido sobre la amnistía y los indultos a independentistas catalanes, para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a dar explicaciones en vez del PP.



"¿Y es el PP el que tiene que dar explicaciones? Ese “todo se sabrá”, que a modo de amenaza lanzó Puigdemont, si a alguien debe ir dirigido tiene que ser al Gobierno y al PSOE y no a quienes en España y fuera de España trabajan para deshacer la estrategia de disolución del Estado democrático de derecho a manos de una execrable coalición de pillos y oportunistas", sostiene FAES en un editorial lanzado hoy.



Ataca duramente la fundación al PSOE por haber "convertido la política española en un barrizal de mentiras, destructivo para la democracia y el Estado de Derecho" y a renglón seguido reprueba uno a uno los pasos de su estrategia para recabar el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes.



Así, recuerda que fueron los socialistas quienes firmaron la Ley de Amnistía cediendo a las exigencias de Junts, quienes han "atacado" a los jueces que investigan actos de terrorismo y quienes consideran que Carles Puigdemont "no es un prófugo de la justicia, sino un 'exiliado'.



Añade que "sus vergonzosas negociaciones con Junts están cubiertas de ocultación después de aceptar la presencia de un mediador internacional, salvadoreño para más señas, y al parecer experto en conflictos civiles armados como el que sacudió por décadas su país de origen".



También hace hincapié en que el Gobierno de coalición depende de Puigdemont, "señalado" por el Parlamento Europeo por sus supuestos vínculos con Vladimir Putin, remarca que la imputación por terrorismo "planea" sobre el expresidente catalán y afirma que el Ejecutivo usa las comparecencias de Moncloa como "arma electoral contra el PP".



Por todo ello concluye que no es el PP quien debe explicarse respecto a los contactos que pudo mantener con los independentistas antes de la investidura fallida de Feijóo sino el actual Gobierno.



"Que hable Puigdemont y Cerdán, que hable Bolaños, que hablen en Bruselas y Ginebra que hablen los que siguen negociando para garantizar la impunidad de los golpistas no para discutir el qué –que ya han concedido a Puigdemont y los suyos– sino el cómo. Que se sepa, sí. Todo.".

