El Rayo destituye a Francisco

El Rayo Vallecano anunció este martes "el cese" del entrenador Francisco Rodríguez y su cuerpo técnico, después de tres derrotas consecutivas y cuatro en las últimas cinco jornadas, aunque el equipo tiene siete puntos de renta sobre el descenso.



"Desde el Rayo Vallecano de Madrid queremos dar las gracias a Francisco por su profesionalidad y dedicación durante la presente temporada. También le queremos desear mucha suerte en sus proyectos futuros", añadió la entidad en un comunicado oficial, en el que no ha revelado quién será su sustituto.



El próximo domingo recibe al Real Madrid, líder, en el estadio de Vallecas.



Fichado el pasado verano, en sustitución de Andoni Iraola, Francisco ha dirigido al conjunto franjirrojo en 28 encuentros oficiales, con ocho victorias -cinco de ellas en LaLiga y cuatro concentradas en las primeras 10 citas-, nueve empates y once derrotas, hasta su despido.



Eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey por el Girona, el Rayo sólo ha ganado uno de sus últimos 14 partidos de LaLiga EA Sports (0-2 al Getafe, el pasado 2 de enero) y tan solo ha sumado uno de los 15 puntos disputados en la segunda vuelta, con el 0-0 contra la Real Sociedad en Anoeta, hasta la última derrota sufrida el domingo ante el Mallorca.



"Estoy jodido porque ha sido una derrota cruel e injusta, una más que llevamos. Ante esto no cabe otra cosa que centrarse en lo que viene para ganar partidos y sumar puntos", expuso el técnico después de recibir el 2-1 en el minuto 91 en Son Moix, como ya le ocurrió también frente al Atlético de Madrid dos jornadas antes en el Metropolitano.



"La dinámica es mala. Hemos perdido en el minuto 91 y eso nos preocupa. Estábamos bien, quisimos sacar rápido, nos precipitamos y concedimos un córner que aprovechó Muriqi", expuso tras el 2-1 con el Mallorca, sin saber todavía que iba a ser su último encuentro al frente del club madrileño.



Ocho de sus diez derrotas en la competición liguera han sido en las últimas doce citas: 1-2 con el Girona, 4-0 con el Athletic Club, 1-0 con Osasuna, 0-1 con el Valencia, 0-2 con Las Palmas, 2-1 con el Atlético de Madrid, 1-2 con el Sevilla y 2-1 con el Mallorca.



El Rayo es decimocuarto en la clasificación, con 24 puntos, uno por delante del Sevilla, decimoquinto; dos por encima del Mallorca, decimosexto; cuatro por delante del Celta, decimoséptimo; y dispone de siete de renta sobre la zona de descenso, que marca el Cádiz.

