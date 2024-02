Santander UK no ha hallado incumplimiento de sanciones sobre una cuenta vinculada a Irán

El banco Santander UK informó este martes de que no ha hallado ningún incumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en la investigación que abrió relacionada con la apertura y uso de una supuesta cuenta vinculada a Teherán.



En un mensaje a los empleados, la entidad hace referencia a un informe publicado el pasado día 4 en el diario Financial Times sobre la cuenta bancaria presuntamente ligada a Irán.



"Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre las acusaciones y las circunstancias relacionadas con la apertura y el uso de la cuenta a la que se hace referencia en el artículo, así como sobre las personas conectadas", afirma el mensaje firmado por Juan Manuel Cendoya, responsable global de Comunicaciones, Marketing Corporativo e Investigación de la entidad.



"Por lo tanto, podemos afirmar categóricamente que Santander no ha encontrado ningún incumplimiento por su parte de las sanciones estadounidenses contra Irán en relación con estas acusaciones", añade.



La misiva puntualiza que, por razones legales y de reputación, las acusaciones contenidas en la información del diario requerían una "respuesta clara y firme de nuestra parte".



La investigación en relación con la cuenta determinó que el titular de la cuenta no estaba incluido en ninguna lista de sanciones y que la empresa, según los registros públicos pertinentes, era propiedad de personas que no estaban identificadas como sujetas a sanciones.



En ningún momento Santander UK tuvo conocimiento de que el titular de la cuenta era propiedad de un fideicomiso de una empresa iraní sancionada por Estados Unidos, como se alega en el artículo, ni el banco pudo haber identificado el fideicomiso basándose en una revisión de registros públicos.



La cuenta se cerró en 2022 por motivos ajenos a estas acusaciones, agrega el mensaje.



El banco también subraya que ha llevado a cabo una revisión más amplia de otras personas asociadas con entidades e individuos identificados en el artículo y no se ha encontrado ningún incumplimiento de sanciones en ninguna otra parte de las operaciones globales de Santander.



Como banco global, el banco Santander es muy consciente de su obligación de cumplir con todos los regímenes de sanciones pertinentes, puntualiza.



Según publicó el FT, el Santander UK y otro banco británico proporcionaron cuentas a empresas británicas propiedad secreta de una empresa petroquímica iraní sujeta a sanciones.



La Petrochemical Commercial Company, controlada por el estado, era parte de una red a la que Estados Unidos acusa de recaudar cientos de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y de trabajar con agencias de inteligencia rusas para recaudar dinero destinado a milicias iraníes.

