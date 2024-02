Ricky Rubio entra en la lista de Scariolo para los partidos ante Letonia y Bélgica

El base Ricky Rubio, que fichó la semana pasada por el Barça, con el que ha comenzado a entrenar tras desvincularse de la NBA por problemas de salud mental, es la gran novedad en la lista del seleccionador español Sergio Scariolo para los partidos ante Letonia y Bélgica, de la fase de clasificación del Eurobasket 2025.



Rubio retorna de esta manera al equipo español tras anunciar un parón competitivo del que aún no ha vuelto durante la concentración con la que se preparaba el pasado Mundial del 2023 en Japón, Filipinas e Indonesia.



España se concentrará el 19 de febrero en Zaragoza y disputará un total de dos partidos, el jueves 22 de febrero en la ciudad aragonesa contra Letonia y el 25 de febrero en Charleroi contra Bélgica.



Los 14 jugadores convocados por Scariolo, son: Ricky Rubio (Barcelona), Alberto Abalde (Real Madrid), Carlos Alocén (Real Madrid), Darío Brizuela (Barcelona), Victor Claver (Valencia Basket), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Lenovo Tenerife), Rudy Fernández (Real Madrid), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Xabier Lopez-Aróstegui (Valencia Basket), Joel Parra (Barcelona), Jaime Pradilla (VAlencia Basket), Sebas Saiz (Alvark Tokio), Yankuba Sima (Unicaja).



Además, el seleccionador ha llamado a seis jóvenes invitados: Sergio De Larrea, Hugo González, Jordi Rodríguez Lucas Langarita, Mario Sant-Supery y Eli John Ndiaye, que no puede jugar todavía con la selección.



En lo que respecta a las ausencias las más destacadas, por cuestiones físicas de diversa índole, estas son Álex Abrines, Willy Hernangómez (Barça), Lorenzo Brown (Maccabi Tel Aviv), Sergio Llull (Real Madrid) y Juan Núñez (Ratiopharm Ulm). Además tampoco cuentan Santi Aldama y Usman Garuba, ambos en el baloncesto estadounidense.



Tras detallar los integrantes de la convocatoria, Scariolo analizó lo que supone la vuelta de Ricky Rubio: "Hemos estado en contacto permanente desde este verano hasta hace tres días. Me comentó que le gustaría que su primer partido oficial fuese con la selección, porque siente un vínculo especial conmigo, con la selección y con los compañeros. Fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo, algo muy emotivo", dijo en sala de prensa tras anunciar la lista para los partidos contra Letonia y Bélgica.



"No estaba con el móvil en la mano todos los días, pero estaba a la espera de recibir esa llamada. Lo primero que le dije fue que había que dimensionar la expectativa, que no esperase ser el MVP del Mundial. Es un proceso de vuelta a la forma y a la competición, a la mejor versión de sí mismo. Y eso requiere tiempo. Le habíamos dicho que como espectador, como scout, como amigo o como lo que quisiera, nos hubiese gustado tenerlo y esta es la mejor forma. Pero con prudencia y con paciencia", agregó.



También se mostró feliz de contar de nuevo con el base Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB): "Esta convocatoria va más allá de los baloncestístico y se convierte en una gran noticia para el mundo del deporte. Tuvo que abandonar la concentración de la selección masculina hace seis meses y siempre queríamos que se recuperara la persona. Que hoy esté otra vez con nosotros con la camiseta nacional nos hacer súper felices".



"Pido que toda la afición que nos va a acompañar en Zaragoza le demuestre toda la alegría que tenemos de volver a verlo de corto. Siendo una ciudad de baloncesto como es, creo que es uno de esos lugares idóneos para su retorno. Pido que la afición llene de cariño y colorido ese partido contra Letonia", completó.

