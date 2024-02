La Real Sociedad afronta su reto más importante del siglo ante el PSG más combativo

La Real Sociedad de Imanol Alguacil, que deslumbró durante la fase de grupos de la Liga de Campeones, afronta su reto más importante en lo que va de siglo ante un grande de Europa, el París Saint-Germain al que Luis Enrique ha dotado de un carácter combativo del que carecía en las ediciones anteriores.



Las trayectorias de ambos equipos son contrapuestas. Los donostiarras, que no conocen la derrota en Europa esta temporada han bajado el nivel en esta fase de la competición y la afrontan con numerosas bajas.



Todo lo contrario que el PSG, que balbuceó en noviembre y ahora parece haber encontrado un rumbo de triunfos y una confianza que se agranda con una enfermería casi desierta.



Pero los donostiarras no han perdido el bueno juego y saben que tienen opciones en su segundo asalto a los cuartos de final de la Liga de Campeones en lo que va de siglo, de nuevo ante un rival francés después de que en 2004 el Lyon de Juninho Pernambucano les apeara con un 1-0 en Anoeta y un 0-1 en su estadio.



Los de Alguacil, que no atraviesa su mejor racha, cuatro partidos sin victoria tras una racha de tres triunfos consecutivos han dado muestras de cierto agotamiento, con solo ocho goles en 2024, ninguno en los cuatro últimos duelos, lo que ha despertado las alarmas



El técnico cuenta con seis bajas, Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Aritz Elustondo, Carlos Fernández, Sheraldo Becker y Kieran Tierney, que aunque no son de titulares merman sus opciones de rotación de cara al tramo decisivo del año.



La nota positiva la aporta el alma del equipo, su capitán Mikel Oyarzabal, quien llegaba a este encuentro con serias dudas tras el golpe recibido en la rodilla hace dos semanas frente al Girona, pero que finalmente se ha subido al avión junto al resto del equipo.



Queda por ver si podrá disputar algún minuto o si viaja para ejercer de capitán del grupo. Por lo demás, el técnico txuri urdin podrá contar con su once de gala para hacer frente al conjunto parisino dirigido por Luis Enrique.



Enfrente tendrá a un equipo en plena racha de resultados que lidera con mano de hierro su campeonato y que aguarda con ansia el despegue europeo tras años de fracasos continentales.



El técnico español ha dotado al equipo de más espíritu combativo, una receta con la que pretende romper el individualismo de años anteriores. Incluso la gran estrella del equipo, el atacante francés Kylian Mbappé, ha asumido que, por el bien del colectivo, tenía que jugar de punta y no por la izquierda, su puesto predilecto.



Con este planteamiento, el PSG ha conseguido un sólido equipo que no conoce la derrota desde noviembre pasado y que en 2024 ha marcado 27 goles en ocho partidos y solo ha recibido seis.



Luis Enrique, que tras superar por los pelos la fase de grupos de la Liga de Campeones prometió que su equipo sería mejor en febrero, ha encontrado un esquema que, aunque todavía no brilla en el juego, sí ha ganado en solidez.



Una fortaleza acompañada de la dinamita de un tridente que el técnico asturiano ha sabido modelar, con Mbappé de "9" jalonado de un Ousmane Dembelé que por la derecha vive sus mejores días en París y de un Bradley Bracola que a sus 21 años se ha hecho hueco en un once cargado de estrellas.



El surcoreano Lee Kang-in, que regresó de la Copa Asia, al igual que el marroquí Achraf Hakimi lo hizo de la de África, están a disposición del técnico, que solo cuenta con las bajas de los centrales Milan Skriniar y Presnel Kimpembe. El portugués Danilo Pereira se ha revelado como un buen acompañante del brasileño Marquinhos en esa posición.



La principal duda del técnico aparece en el centro del campo, donde el portugués Vitinha y el uruguayo Manuel Ugarte aparecen con más opciones de comenzar el partido que el español Fabian Ruiz, mientras que el joven Warren Zaïre-Emery sigue siendo intocable.



El pasado fin de semana el equipo logró un brillante triunfo ante el Lille pese a que Luis Enrique dio descanso a buena parte de sus titulares con la mente puesta en el duelo ante la Real.



- Alineaciones probables



París SG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte o Fabian Ruiz, Vitinha; Dembelé, Mbappé, Bracola



Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Silva o Sadiq, Barrenetxea.



Árbitro: Marco Guida (ITA).



Hora: 21.00 horas (20.00 GMT).



Estadio: Parque de los Príncipes de París.

