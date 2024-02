Una jornada sin goles visitantes en Segunda 90 años después

La jornada 26 de LaLiga Hypermotion quedará para el recuerdo como la primera en noventa años en la que ningún equipo visitante fue capaz de marcar gol en los once enfrentamientos que se disputaron, saldados con ocho triunfos locales y tres empates.



Un hecho como este no acontecía en la categoría desde la temporada 1933-1934, si bien las circunstancias eran totalmente distintas, pues por entonces solo se disputaban cinco partidos por fecha.



Aconteció también en febrero, pero de 1934, en la decimoquinta de aquel campeonato, la cual se saldó con pleno de triunfos locales del Celta ante el Atlético de Madrid (4-0), del Sabadell ante el Murcia (3-0), del Osasuna ante el Real Unión (3-0), del Sevilla ante el Deportivo de La Coruña (9-0) y del Sporting contra el Alavés (1-0).



Entre medias se dieron cinco veces en las que solo hubo un gol. Además se vieron fechas sin goles de los planteles de fuera hasta en cuatro ocasiones en Primera, actualmente LaLiga EA Sports. Sucedió en los nueve partidos de la jornada 30 de la temporada 1975-76 y en los ocho encuentros de la jornada 20 de la 1968-69, de la jornada 6 de la 1964-65 y de la jornada 21 de la 1963-64; según datos de BeSoccer.



En el caso del pasado fin de semana todo arrancó con el cara a cara entre el Levante y el Leganés, que terminó con empate a cero y dos tantos anulados de los blanquiazules, actualmente líderes de la competición, que podrían haber quebrado el registro a las primeras de cambio.



Con empate sin goles terminó también el segundo duelo de la jornada, el que enfrentó al Eldense contra el Huesca. Esa cita abrió una nómina sabatina con tres cruces más que concluyeron en victoria del de casa; del Amorebieta contra el Elche (1-0), del Sporting de Gijón contra el Oviedo en el derbi asturiano (1-0) y del Racing de Santander contra el Espanyol (2-0).



Curioso fue también lo de los partidos dominicales. Cinco se jugaron y los cuatro primeros terminaron con idéntico resultado, triunfo local por 1-0. Los beneficiados fueron el Villarreal B contra el Tenerife, el Alcorcón contra el Andorra, el Cartagena contra el Mirandés y el Eibar contra el Zaragoza. La guinda la puso el Burgos, que superó por 2-0 al Racing de Ferrol.



Así pues, quedaba a expensas del choque del lunes que se terminara de cumplir la dinámica. No pudo romperla el Albacete, único que podía hacerlo, pues se marchó con un punto pero sin dianas a favor del duelo que le enfrentó contra el Valladolid en el estadio José Zorrilla.



Pese a que esta situación pueda hacer pensar en unas mayores dificultades de los conjuntos foráneos para ganar lejos de su feudo, la realidad es que de los 286 partidos hasta ahora un total de 66 se los ha llevado quien no ejercía de anfitrión. Eso supone un porcentaje de 23,08%, lo que sitúa a este como el vigesimoquinto curso en el que más se han visto a estas alturas.

