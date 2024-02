José Manuel Soto dice que está deseando comparecer en el Parlamento: "Decidme día y hora"

El cantante y presidente de la Fundación 'Destino Rocío", José Manuel Soto, que aguarda su posible comparecencia en el Parlamento andaluz para dar explicaciones sobre la polémica subvención que le concedió la Junta, ha asegurado que está deseando hacerlo porque no tiene nada que ocultar, una decisión en manos de la mayoría absoluta del PP en la Cámara que se conocerá este jueves.



"Decidme día y hora y allí estaré. Deseando estoy, no tengo nada que ocultar", ha asegurado Soto en la red social X a la espera de que la Comisión de Presidencia del Parlamento vote este jueves si finalmente comparece o no. Si se acepta acudirá a la Cámara en una fecha por determinar.



El cantante incluye en este mensaje una foto suya con el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la noticia de que el PSOE ha pedido su comparecencia por la subvención de 275.000 de la Junta a la fundación Destino Rocío.



El PSOE cree necesaria la comparecencia de José Manuel Soto a fin de que explique cuál ha sido la actividad desarrollada por la Fundación que preside y para la que recibió una subvención "nada despreciable".



"Es necesario que explique en qué se ha gastado la importante cantidad recibida y que detalle a todos los andaluces la peculiar forma en la que se decidió conceder la subvención a su Fundación", esgrime el diputado socialista Josele Aguilar, que reclama el reintegro de la subvención.



También señalan los socialistas que durante la presentación pública del proyecto de Soto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró que "no había ni proyecto ni maqueta" y que se le había concedido después de que explicara su idea "mirándome a los ojos".



Se acepte o no la comparecencia del cantante, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, tendrá que explicar este asunto el jueves en la misma comisión.



La Junta le concedió a la fundación de Soto una subvención de 275.000 euros en el ejercicio presupuestario de 2023, de la que le ha pagado el 50 %, mientras el resto está pendiente de la justificación total. Respecto al 2024, el Gobierno andaluz no ha tomado aún una decisión, según concretó el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco.



A finales de enero el Gobierno andaluz comunico que asumía como suyo el proyecto 'Senderos del Rocío', una especie de Camino de Santiago a la andaluza con ocho rutas para llegar a la aldea del Rocío.



Aunque la idea es de la fundación 'Destino Rocío', la Junta ha tomado las riendas del proyecto con un comisionado que llevará a cabo las actuaciones necesarias para su dirección, coordinación e impulso.

