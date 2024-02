Tailandia concede la libertad condicional al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

Las autoridades de Tailandia han concedido la libertad condicional al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, quien cumple desde un hospital una condena de un año de prisión por varios cargos de corrupción, confirmó este martes el jefe del Gobierno, Srettha Thavisin.



Thaksin, que no ha llegado a pasar una noche en la cárcel pues está siendo tratado en un hospital de la Policía, podría ser liberado el fin de semana tras aparecer en una lista de detenidos aptos para recibir el beneficio penitenciario por su avanzada edad o condiciones de salud.



"Es oficial ahora que se le ha concedido la libertad condicional, siguiendo todas las regulaciones del Departamento de Prisiones", dijo el primer ministro en una comparecencia con los periodistas tras conocer la noticia.



"Thaksin fue un primer ministro durante muchos años y contribuyó mucho al país. Es uno de los primeros ministros más populares en la historia de Tailandia", agregó Srettha.



"Cuando salga será un ciudadano normal. Las cosas del pasado deben quedarse en el pasado", apostilló el mandatario.



Previamente, el ministro de Justicia, Tawee Sodsong, confirmó que el comité de libertad condicional "aprobó la propuesta de director general (del Departamento de Prisiones)", debido a que sus condiciones cuadran con el criterio legal, de acuerdo con un vídeo difundido por las televisiones locales.



Thaksin, quien cumple un año de prisión por varios cargos de corrupción durante su mandato (2001-2006), se encuentra ingresado en el Hospital de la Policía en Bangkok bajo la custodia del Departamento de Prisiones y podría ser liberado este fin de semana.



Por su parte, la hija del exmandatario, Paetongtarn Shinawatra, confirmó al ser preguntada por los periodistas que se había "enterado" esta mañana de la "buena noticia", aunque afirmó no saber el "día exacto de cuando será liberado".



Sin embargo, pese a la concesión del beneficio de libertad condicional el ex primer ministro aún podría ser detenido en el futuro, ya que la Fiscalía tailandesa estudia unas denuncias de supuestas ofensas a la monarquía durante una entrevista en 2015, aunque de momento no ha presentado cargos.



Thaksin, de 74 años y quien fue depuesto en un golpe militar en 2006, regresó a Tailandia el pasado 22 de agosto después de 15 años en el exilio, el mismo día en el que su aliado Srettha Thavisin fue elegido primer ministro con apoyo de dos partidos promilitares.



Desde su regreso, no llegó a pasar una sola noche en la prisión, ya que poco después de su arresto fue trasladado al centro de salud por sus delicadas condiciones de salud.



A la semana siguiente, Thaksin recibió un perdón real que le rebajó las condenas acumuladas desde los ocho años de prisión dictaminadas previamente a 1 año detrás las rejas, lo que se ha interpretado como una reconciliación de la élite promilitar y promonárquica de Tailandia con el círculo del mandatario, considerado por muchos años como el enemigo público número uno del país.

