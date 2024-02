El Pelícano MúsiCafé anuncia un concierto de MADDENING FLAMES

El Pelícano MúsiCafé anuncia el concierto de MADDENING FLAMES.

Una cita con la banda de El Puerto de Santa María programada para el próximo día 23 de febrero de 2024 en el espacio gaditano.

A principios de la década de los 90 del siglo XX apareció en la escena musical española un grupo que muchos creyeron era flor de un día: MADDENING FLAMES. No obstante, quienes pensaron así, se equivocaron.

Y es que desde su Puerto de Santa María natal, y tras más de 20 años de pausa en su carrera musical, MUNI CAMÓN, MANOLO y JUANLU GONZÁLEZ y JOSÉ MARÍA MILLÁN han publicado dos sencillos en 2023, 'One more day' y 'Here's the thing', con los que demuestran que siempre estuvieron ahí, que su brillantez no era algo casual, sino algo inherente a su forma de componer.

Grupo de culto en el panorama independiente, su reaparición sobre los escenarios supone una de las grandes sorpresas de los últimos años. La cadencia tranquila de la voz de Muni, los medios tiempos característicos del mejor pop-rock y, sobre todo, las emociones a flor de piel que suscitan cada uno de sus temas, hacen de Maddening Flames un verdadero hito. Qué bueno que regresaron.

El Pelícano está ubicado en la Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, número 1, de Cádiz.

Fecha: 23/2/2024.

Horario: Apertura de puertas - 22:00 horas. Comienzo concierto - 22:30 horas.

Precio: General Anticipada - 10 € + gastos de gestión.

Entradas aquí:

https://entradium.com/events/maddening-flames

