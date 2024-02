Molina pide medios pero también ayuda en materia socioeconómica para Barbate

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha pedido este lunes que "asuman responsabilidades y no traten de diluirlas" quienes montaron el dispositivo del pasado viernes en el que una patrullera de la Guardia Civil fue embestida por una narcolancha, provocando con ello la muerte de dos agentes en acto de servicio.

Así lo ha manifestado a los medios antes de participar en un minuto de silencio junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y otros alcaldes de la provincia como el de Cádiz, Bruno García, o el de La Línea, Juan Franco.

Molina ha contado que fue él quien dio la alerta a la Guardia Civil de la presencia de varias narcolanchas que se estaban refugiando de la borrasca 'Karlotta' en el puerto de su minicipio. En ese sentido, ha aclarado que él "no manda" a la Guardia Civil ni en este dispositivo. "Yo mando a la Policía Local de Barbate, no mando a la Guardia Civil. El que haya montado ese dispositivo y demás que asuma responsabilidades, que no trate de diluirlas", ha aseverado.

El alcalde barbateño ha explicado que "prácticamente" esta era "la primera vez" que este tipo de embarcaciones llegaban al puerto, que sirve de "refugio" ya que "como ven que no hay protección, evidentemente han encontrado un lugar donde poder meterse". "Nosotros no vamos a permitir que esto siga siendo así y vamos a luchar porque la Guardia Civil esté dotada de los recursos necesarios para que puedan tener el puerto protegido", ha afirmado.

Preguntado sobre si ha tenido contactos estos días con el Ministerio de Interior, el alcalde ha lamentado que no se hayan producido. "No he recibido ninguna noticia del señor Marlaska, con Subdelegación sí que hablo, pero desde luego a nivel de Ministerio, nadie", ha apuntillado.

Por último, ha asegurado que hay que "seguir avanzando" en cuanto a medios pero también en materia socioeconómica ya que "cuanto más protección social y más empleo se genere en la zona, muchas más posibilidades de que este pueblo pueda resurgir como se merece".

En esa misma línea se ha pronunciado el alcalde de La Línea, Juan Franco, quien ha alertado del alto porcentaje de paro juvenil que hay en dos barriadas de su municipio, ante lo que no se generan medidas para evitarlo y ha "enganchado" el asunto con las negociaciones sobre el Brexit.

"Esta ciudad depende por completo de la economía de Gibraltar. Llevamos siete u ocho años mareando el tema con el referéndum famoso y medidas específicas con este asunto no ha habido ninguna tampoco. Entonces, tenemos un problema muy serio en la zona y ahora nos rasgamos las vestiduras, nos ponemos a llorar y a lamentar lo que ha pasado, pero es que por desgracia, raro es que no pase nada", ha comentado el alcalde linense.

Además, ha pedido "una reflexión" de todas las administraciones para establecer la declaración de Zona de Especial Sigularidad en el Campo de Gibraltar y diseñar un "plan estratégico integral" que "afronte este problema".

Juan Franco ha reconocido que algunos detenidos son de La Línea y que ese es "un problema" que tienen en su municipio pero que deriva de un consumo de drogas extendido en el territorio nacional. "Si no se consumiera hachís en el resto de España probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo", ha indicado. A ese respecto ha dicho que "también se consume tabaco y alcohol y a lo mejor a partir de ahí cortamos con el narcotráfico. No lo sé, lo que está claro es que a mi entender las recetas que se están aplicando no son las adecuadas".

Además de en Barbate, varios municipios de la provincia como Cádiz, Jerez, Conil, San Roque, La Línea o San Fernando han celebrado este lunes un minuto de silencio en recuerdo a los dos guardias civiles fallecidos el viernes por una narcolancha en Barbate, uno de ellos natural de San Fernando.

