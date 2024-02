Minuto de silencio en Sevilla por los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha

Sevilla ha guardado este mediodía un minuto de silencio, tanto a las puertas del Ayuntamiento hispalense como ante la Diputación provincial, en memoria de los dos agentes de la Guardia Civil que fallecieron el viernes en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, en actos en los que se han escuchado vivas a la Benemérita y se ha pedido más medios y recursos para los cuerpos y fuerzas de seguridad para frenar a unos narcotraficantes que “han cambiado” y cuya impunidad les ha llevado a atacar directamente a los agentes.

Ante las puertas del Consistorio se concentraban antes de las doce de la mañana casi la Corporación en Pleno junto con representantes de todas las instituciones; el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Sevilla, Ricardo Sánchez; así como un buen número de mandos y agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, además de numerosos ciudadanos que con su silencio mostraban sus condolencias por los dos agentes fallecidos.

Tras el acto, seguido con un respetuoso silencio por todos los presentes, diversos representantes sindicales exigieron no sólo un incremento en medios materiales y humanos para luchar contra el narcotráfico en las costas de Cádiz y en todo el Bajo Guadalquivir, sino que exigieron responsabilidad más allá de las penales que caerán sobre los autores materiales de la muerte de los dos agentes y sus cómplices.

Así, Raúl Buzón, de AUGC Sevilla, reiteró la falta de medios que ha rodeado la muerte de sus compañeros, puesto que ninguna de las lanchas que podrían haber utilizado estaban operativas, estaban “o averiadas o no estaban en condiciones”, más en pleno temporal, por lo que optaron por usar una zodiac de apenas cuatro metros que se vio más que superada por la narcolancha.

“Alguien tendrá que ser responsable de ese operativo”, insistía Buzón, recordando que no sólo se van a personar como acusación particular contra los autores materiales sino también para depurar todas las responsabilidades. “El narco ha cambiado”, decía explicando la situación de la lucha contra las drogas en la zona, que debería ser Zona de Especial Singularidad desde 2023, porque “ya no es el gato y el ratón, de ahí a poner en peligro y asesinar…”.

“No tienen respeto por la vida”, aseguraba Buzón, que recordaba que ya se ha visto cómo han tirado al mar a los inmigrantes, que ni saben nadar, antes de llegar a puerto para salir huyendo.

La vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, coincidió con Buzón en la falta de medios y en la impunidad con la que están actuando los narcotraficantes en el Campo de Gibraltar, alertando que, “aunque tenemos claro quieres son los verdaderos asesinos, pediremos responsabilidades porque hay que proteger el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Salgado ha apuntado que no sólo son estos cuerpos los que ya habían avisado de las dificultades por falta de medios humanos y materiales que tenía a la hora de afrontar la lucha contra el narcotráfico, sino que los de Vigilancia Aduanera también han denunciado que se encuentran en la misma situación.

Mientras, una concentración similar se celebraba en los aledaños de la Diputación de Sevilla minuto de silencio que había sido convocado por la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), y a la que asistía el presidente de la Diputación, Javier Fernández; otros miembros de la Corporación provincial, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano; el coronel jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Emilio Serrano; y el comisario provincial accidental de la Policía Nacional, Francisco Vidal.

