El Kremlin elude comentar las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre la OTAN

El Kremlin eludió hoy comentar las polémicas declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump de que apoyaría un ataque ruso contra los aliados que no gasten suficientemente en defensa.



"Soy el portavoz de (el presidente ruso, Vladímr) Putin, no el de Trump", dijo el secretario de prensa de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado en su rueda de prensa sobre las declaraciones del aspirante a la Casa Blanca.



Trump dijo este sábado en un mitin de campaña en Conway (Carolina del Sur), que "alentaría" a Rusia a atacar a cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la alianza militar con deudas pendientes, que no gasten en defensa el 2 % del producto interior bruto (PIB) al que se han comprometido.



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este lunes que la OTAN "no puede ser una organización militar a la carta", ante las declaraciones del expresidente estadounidense.



Las declaraciones de Borrell siguieron a las que hizo este domingo el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien acusó a Trump de "socavar" la seguridad del bloque.



"Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo", aseveró Stoltenberg en un comunicado de prensa.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también acusó a Trump de "servir a los intereses" de Putin, y de no traer "ni más seguridad ni más paz al mundo" con sus declaraciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es