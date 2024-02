Siguen ingresados los dos heridos graves en PortAventura y el resto, dados de alta

Los dos heridos graves ayer al caer las ramas de un árbol sobre una de las atracciones del parque PortAventura Word, ubicado en los municipios tarraconenses de Vila-seca y Salou, siguen hospitalizados, mientras que los cuatro heridos menos graves fueron dados de alta ayer.



Uno de los heridos de gravedad "sigue en estado crítico" en el hospital de Bellvitge, según han confirmado a EFE fuentes del centro sanitario, mientras que el Hospital Joan XXIII de Tarragona, donde está ingresado el otro herido de gravedad, no ha facilitado datos sobre su estado.



Los tres heridos "menos graves" debido al accidente fueron trasladados ayer al Hospital Santa Tecla de Tarragona y al Hospital Sant Joan de Reus, donde se les hicieron las pruebas pertinentes y se les dio de alta ayer por la tarde-noche, han informado a EFE ambos centros hospitalarios.



Catorce personas, entre ellas un menor, resultaron heridas ayer a las 11:25 horas cuando un árbol cayó junto a la atracción Tomahawk, diseñada para menores de edad, debido al fuerte viento que soplaba en la zona.



Algunas de las ramas del árbol fueron a parar sobre los ocupantes de una de las vagonetas de la atracción, que no llegó a descarrilar.



Del resto de heridos, de carácter leve, cinco fueron trasladados a un Centro de Asistencia Primaria de la zona y el resto fueron dados de alta 'in situ', según informó ayer el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que desplazó hasta el lugar un helicóptero para evacuar heridos y ocho ambulancias.



Según un comunicado emitido ayer por el parque, "algunas ramas del árbol han impacto en los clientes" que estaban subidos en la atracción, quienes han sido atendidos en primera instancia por los sanitarios del complejo hasta la llegada de los técnicos del SEM.



"Desde PortAventura World estamos siguiendo la evolución de su estado, con total disposición para ofrecer la asistencia necesaria en este momento y total apoyo a las familias", señaló la empresa y añadió que la atracción había pasado por la mañana la inspección interna de seguridad efectuada por el propio parque.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es