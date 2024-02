Rafa Blanco habla para Viva Sevilla y Cádiz Suena Bien

Rafa Blanco acaba de presentar su nuevo tema, “Mi aire”,

El nuevo single del cantautor sevillano se ha grabado íntegramente en la provincia de Cádiz.

Este nuevo trabajo, que cuenta con la producción musical de Miguel Linde, ya está disponible en las principales plataformas digitales y de streaming a nivel mundial tales como Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, etc… Además de sonar en Canal Fiesta Radio.

Rafa contesta a nuestras preguntas:

“Mi Aire”, es lo nuevo de Rafa Blanco. Ya está disponible en plataformas digitales y suena en Canal fiesta. ¿Cómo está siendo la acogida a esta nueva creación?

A diferencia de otros trabajos anteriores, es una canción que me está abriendo muchas puertas en el panorama musical, creo que, debido a mi constancia y esfuerzo, pero también porque “Mi aire” tiene algo especial en su melodía. Son de esas canciones que tatareamos sin darnos cuenta.

En muy pocos días ha tenido una repercusión muy buena en plataformas digitales como Spotify y YouTube y una aceptación del público positiva en redes sociales.

El videoclip que acompaña a la canción se ha grabado en Cádiz. ¿Por qué elegiste esta localización, y que recuerdos te quedan del rodaje en esa bendita tierra?

Siempre digo que Cádiz es mi segunda casa. De pequeño he veraneado en San Fernando y Chiclana de la Frontera. Guardo recuerdos muy bonitos de la playa al atardecer, los cuales actualmente han servido de inspiración a muchas de mis canciones. Una de las localizaciones del videoclip es en Puerto Real, idea de Tony Nile, productor del videoclip, que me recomendó un embarcadero muy bonito de la zona para grabar las secuencias con la modelo. La otra localización corresponde a las Calas de Roche en Conil, sin duda uno de mis rincones favoritos para desconectar de la rutina durante la época de verano.

Siempre guardo recuerdos muy bonitos de las grabaciones, tanto en el estudio de producción musical como en los videoclips, ya que, me lo paso genial. Me considero una persona bastante divertida, no paro de bromear con los compañeros o de hacer el payaso.

Rafa Blanco - Mi aire (Videoclip Oficial).

Has contado en la producción con un profesional de la talla de Miguel Linde. ¿Cómo ha sido trabajar con él y que crees que aporta a tu música?

Miguel para mí es todo un referente debido a su trayectoria profesional, además de ser una persona con un gran corazón. Conectamos desde el primer momento que nos conocimos. Me conoce muy bien como artista y siempre sabe sacar lo mejor de mí. Entiende a la perfección la esencia que quiero darle a cada producción musical.

¿Es cierto que con “Mi Aire” vuelves a tus orígenes musicales?

Sin duda, “Mi Are” tiene “ese algo” que te acerca a Andalucía, a sus playas, a sus placitas y fuentes, tanto por su letra en sí como por su musicalidad en cuanto a ritmo y acento en mi voz. Yo provengo de estos escenarios, de un ambiente de feria de Sevilla en la caseta con la familia donde suenan la guitarra y el cajón al compás de rumbas y sevillanas. Es imposible que el “sur” no se refleje en mis canciones.

¿Como describirías tu música y de que fuentes bebes a la hora de crear las canciones?

Soy cantautor, por lo que, si tengo que catalogar mi música, diría que es música de autor, perteneciente a la rama del pop, con ciertos aires flamencos en ocasiones debido a mi acento o los acordes musicales que priman en mis canciones.

Escucho mucha música, de diferentes estilos. Es inevitable tener influencias musicales de otros/as artistas. Cantantes como Alejandro Sanz marcaron mi adolescencia. He bebido mucho también de “Triana”, “Fito y Fitipaldis”, Diego Martín, Manuel Carrasco, etc…

Pero creo que la principal fuente de creación es uno mismo, a través de vivencias propias, conectando con lo más profundo y, sobre todo dejándome llevar, fluyendo junto a mis sentimiento e imaginación.

¿Podrías enviarle un mensaje a la Audiencia de Andalucía Información y Viva Sevilla para que se interesen por tu música?

Invitaros a todas y a todos a conocer un poquito más de mí y de mi música a través de mis redes sociales y plataformas digitales para que podamos compartir esta bonita pasión de sentimientos encontrados. Y como no, os espero en mis conciertos para celebrar la vida y la música.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es