Sigourney Weaver recoge emocionada y hablando español el Goya Internacional

La actriz Sigourney Weaver ha recogido emocionada y, en algunos momentos, con un discurso en español el Goya internacional de manos del director J.A Bayona, al que cariñosamente ha llamado 'Jota'.



Bayona, que la dirigió en 'Un monstruo viene a verme', trabajo por el que estuvo nominada al Goya a mejor actriz de reparto, la ha recibido en el escenario con una reverencia. "Es una leyenda. La reina".



Palabras que la actriz ha agradecido al ver al auditorio en pie, aplaudiendo su llegada. "Me hacéis sentir como una reina".



"Gracias a mi amigo, maestro de cine, gracias por tan bonito discurso y felicitaciones -por su película y los Goya recibidos-. Siento un profundo honor al estar aquí esta noche con todos vosotros y recibir este premio de tu parte Jota".



Weaver ha alabado a la familia "extraordinaria de artistas y cineastas del cine español. Estoy llena de gratitud", ha dicho al recibir el reconocimiento de un país que ha producido tantas obras maestras del cine como 'Viridiana' de Luis Buñuel o la reciente 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona "una película de tanta delicadeza y belleza".



La actriz ha recordado que nunca ha querido defraudar al público en la elección de sus papeles y ha mencionado lo orgullosa que se siente de ser actriz.



"No he querido repetirme nunca; siempre he ido en busca de historias para mujeres que nos recuerden que somos poderosas y sorprendentes", ha señalado.



De manera divertida, ha tenido un recuerdo muy afectuoso para la actriz de doblaje María Luisa Solá.



"Me ha doblado en más de 30 películas. Mi amigo Bill Murray -actor- siempre dice que mi interpretación es mejor en español. Mi dobladora debería de estar aquí. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón".



Y ha concluido remarcando el gran honor que ha supuesto recibir el premio. "Quiero venir todos los años" y se ha despedido con un cálido "disfrutar de la noche, mi amigos".

