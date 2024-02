La ministra de Igualdad asegura que su compromiso es "reconstruir el movimiento feminista"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que su compromiso es "reconstruir y recomponer el movimiento feminista", así como "integrar" a todas las voces que "en algún momento" no se sintieron incluidas.

"El movimiento feminista siempre ha incorporado minorías y sensibilidades y no son incompatibles en absoluto. En el Ministerio de Igualdad caben todas las sensibilidades, determinaciones de género y miembros del colectivo LGTBI+", ha señalado Redondo en una entrevista este sábado en El País, recogida por Europa Press.

Preguntada por el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de la Mujeres, quien se posicionó en contra de la inclusión de las mujeres trans, Redondo ha afirmado haber hablado con ella y que ha pedido disculpas.

García se incorpora, ha insistido, para el "objetivo claro" de "intentar recomponer" el movimiento, además de "aunar frente a una derecha y una ultraderecha duras que están imponiendo una agenda represiva para los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+". Redondo ha remarcado que las mujeres trans "por supuesto" son mujeres "y lo reconoce claramente la ley", ha señalado.

En cuanto a la división dentro del colectivo y con el 8M a menos de un mes, la ministra ha indicado que todavía "es muy pronto restañar todas las heridas" como para que no haya marchas por separado y ha destacado que "lo más importante" es reivindicar la igualdad y los derechos.

"Se puede trabajar y desde luego voy a trabajar en esa dirección, pero no es lo más importante para mí. Lo más importante es que el colectivo, las mujeres, todas las que se sientan concernidas por el 8-M, salgan a la calle a reivindicar la igualdad y los derechos: con distintos acentos, por la mañana o por la tarde", ha indicado Redondo.

La titular de Igualdad ha reconocido que "falta mucho por hacer" en la lucha contra la violencia de género porque "falta coordinación" en el objetivo para reducir la cifra de feminicidios, pese a que existen "instrumentos muy potentes". Redondo ha destacado que una de las claves pasa por que las mujeres y su entorno sepan que no están solas y que hay toda una estructura que las protege y las puede acompañar.

Y sobre un posible ley de trata, Redondo ha afirmado que "está en el cajón" porque no está "suficientemente maduro el texto" y que "mientras no se avance en cuanto a técnica legislativa y se vea exactamente qué solapamientos se pueden generar con otras leyes", no se a avanzar.

"Toda la legislación en esta legislatura tiene que ir absolutamente cerrada y muy correcta desde el punto de vista de técnica normativa y jurídica", ha sentenciado.

Redondo ha opinado sobre la ley de solo sí es sí que "se debería haber incorporado una cláusula de salvaguarda para evitar muchos de los daños colaterales que produce", aunque la ha defendido calificándola de ley "muy buena", que pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales.

