Levantera y DJ FRANKLY es la doble oferta musical de hoy en Ohana

Los programadores de Ohana, el espacio ubicado en el Carril del Faro, en Los Caños de Meca, término municipal de Barbate, Cádiz, nos regalan hoy viernes, día 10 de febrero de 2024, una doble oferta musical, consistente en el concierto de Levantera y el Dj Set de DJ FRANKLY.

El concierto comenzará a las 19:30 horas, que será cuando Reyes, Agustín, Mario y Freddie se subirán al escenario para desplegar todo su arsenal sónico. Con un repertorio basado en lo mejor del rock, nacional e internacional, de todas las épocas, y una interacción con el público, sobre todo por la vocalista de la formación, Reyes, la banda consigue una atmosfera increíble en cada concierto.

Ya son muchos los seguidores con los que cuentan y cada actuación de Levantera se convierte en una fiesta.

Si no los has disfrutado nunca en directo desde #cadizsuenabien te recomendamos que no te los pierdas esta tarde noche en Ohana, a partir de las 19:30 horas.

Como complemento perfecto a este interesante concierto, tendremos la oportunidad de disfrutar de un nuevo Dj Set, el de un profesional de los platos que está echando raíces en la zona, DJ FRANKLY, que es un fijo en las programaciones de Ohana, pero también en espacios costeros gaditanos, como Savage y otros.

El Dj Set comienza después de la finalización del concierto de Levantera, aproximadamente sobre las diez de la noche.

Todos los eventos musicales de Ohana son totalmente gratuitos.

