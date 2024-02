'Los luciérnagas' abrirán con sus tangos la Gran Final del Falla

Coro – Los luciérnagas

Chirigota – Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerado (Los exageraos)

Comparsa – Los sacrificaos

Cuarteto – En mi caseta cabe todo el mundo



Coro – Los iluminados

Chirigota – La callejera invisible

Comparsa – La oveja negra

Cuarteto – Los cocos de Cadi



Coro – El paraíso

Chirigota – Que ni las hambre las vamo a sentí

Comparsa – El joyero

Cuarteto – Punk y circo, la lucha continúa



Coro – El gremio

Chirigota – El Grinch de Cai

Comparsa – Los colgaos

Esta noche será la Gran Final del mayor espectáculo del mundo. Una final que comenzará a las 20.00 de la tarde y durará hasta casi el amanecer. Será de las pocas veces que no habrá ningún descanso entre agrupaciones, tan solo el tiempo estimado de montaje entre agrupación y agrupación.

La final de esta noche la abrirá el coro de Julito Pardo y Antonio Rivas,Los luciérnagas. Una nueva final para este coro que llega defendiendo el primer premio del pasado año con Los Martínez. Gran actuación en la fase semifinal que le hace aspirar a lo más alto en la modalidad.

La primera chirigota de la noche será Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerado (Los exageraos). El conjunto invitaba a optimismo tras anunciar la formación de la chirigota ya que volvían a las tablas ilustres de la chirigota del Love, acompañado de savia nueva y de componentes con una larga trayectoria y no ha fallado, cumplió con creces la expectativa, tanto que se puede considerar la sensación del año.

Tras la chirigota, actuará la comparsa de Jona, Los sacrificaos. Una nueva final para la comparsa de Jona, que tras su vuelta como autor en 2020 con Los aislados, donde consiguió su primera final, venía de dos años siendo candidata incluso, cajonazo el pasado año, pero se le resistía la presencia en la finalísima. Este año plasma la idea a la perfección y la contundencia de sus letras le permite estar presente en esta noche mágica.

Cerrará el primer bloque el cuarteto el cuarteto de Iván Romero, En mi caseta cabe todo el mundo. Volvía este año y para no perder la costumbre, vuelven a estar en la final, en esta ocasión Iván estará acompañado de sus dos hermanos, Borja y Yerai, el inseparable Pedro y los nuevos componentes del pasado año Miguel y Leo Power.

El segundo coro de la noche será el coro de Pedrosa, Los iluminados. Envidiable la trayectoria de este coro desde su formación, siempre estuvo presente en la final. Este año cuenta con la aportación de Kike Remolino, que le aporta un poco de frescura a las raíces que ya de por sí tiene el coro. Candidata a luchar por el primer premio.

Tras el coro actuará la chirigota de Chiclana, La callejera invisible. Nueva final para Molina y Melli, que defienden el primer premio del pasado año con Amo escuchá ‘chirigota callejera’. Viendo el resultado obtenido el pasado año, continuaron con la misma fórmula y les ha dado el mismo resultado, al menos al contar la presencia en la final. En su último pase, se escapan de la cárcel, habrá que estar pendiente a ver con qué sorprenden esta noche.

De defensa de primer premio, a defensa de primer premio, esta vez en la modalidad de comparsa. Llegó la hora de una de las más esperadas, la comparsa de Antonio Martínez Ares, La oveja negra. Vuelven a estar presentes en una final y llegan defendiendo dos primeros premios consecutivos. En el concurso han tenido luces y sombras en la batería de pasodobles, pero la contundencia del grupo y las partes fijas le han dado crédito de sobra para poder competir esta noche.

Cerrará el segundo bloque el cuarteto Los Cocos de Cadi. Otra de las agrupaciones que volvía este año a la modalidad del cuarteto, gracias a ellos y a Iván Romero, el cuarteto tiene tres finalistas y aumenta en el número su presencia en la final. La idea de este año va rodada, buenos golpes, una historia que contar y que como ellos mismo afirmaron en semifinales, hoy les van a dejar terminar.

El tercer bloque lo iniciará el coro de Luis Rivero, El paraíso. Luis se convierte en un fijo en las finales desde 2016, desde ese año no abandona un puesto en la finalísima. Como siempre aporta frescura a la modalidad, gran conjunto de voces y un montaje con mucha complejidad.

La tercera chirigota de la noche será Que ni las hambre las vamos a sentí, de José Luis García Cossío. Tras dos carnavales de ausencia por estar con el musical recorriendo toda España, este año volvía y vuelve a enganchar al aficionado. Nuevamente en una final para su largo curriculum.

La penúltima comparsa de la noche será El joyero, de David Carapapa. Apostó por la misma idea que anuncio el pasado COAC en el que finalmente no pudieron inscribirse, y han confirmado que la idea merecía la pena guardarla. Ha formado un grupo de expertos en la fiestas e ilustres componentes de comparsas míticas y han conseguido llevar a la comparsa en volandas dándole una nueva final a David en la modalidad más difícil del concurso.

Cierra el tercer bloque el cuarteto de Gago, Punk y circo, la lucha continúa. Nuevamente aspira a todo, el cuarteto con cada pase ha tenido un gran recorrido, la idea se presta a ello y han podido ir hilando en cada pase lo que querían contar. Posiblemente estamos ante la época mas gloriosa del cuarteto de Gago.

El último coro de la noche será El Gremio de Miguel Ángel García Argüezel Chapa. Llevaba varios años haciendo un buen papel, quedándose a las puertas de la final y este año repite final como ya hiciera en 2022 con Tierra y Libertad. Cuando su autor da con una idea que es capaz de desarrollar, tiene una facilidad tremenda a la hora de escribir y realizar los repertorios, como se puede comprobar este año.

La penúltima agrupación de la noche es la chirigota El Grinch de Cai. La chirigota del pregonero será la última chirigota de la noche. Conectó desde el primer día, es un personaje que gusta a los mas pequeños y también a los mayores, tras el palo del pasado año con Los del veredicto y han conseguido pasar a esta final y acompañado por este año por el pregón, es un año que Sheriff y su chirigota nunca van a olvidar.

Cerrará a final la comparsa de Miguel Ángel García Argüezel Chapay Raúl Cabrera, Los colgaos. Claramente es una de las aspirantes a ganar. No ha dado una letra por perdida desde el inicio de concurso y en la fase anterior realizaron un gran pase con la letra de los dos pasodobles.

Tras la comparsa solo quedará esperar al veredicto del jurado, disfrutar una semana de coplas en la calle y contar los días para que de comienzo un nuevo concurso. Feliz Carnaval.

