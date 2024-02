Puente dice que el Gobierno garantizará libre circulación ante protestas de agricultores

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha indicado que, ante las protestas de agricultores, el Gobierno garantizará la libre circulación por las carreteras "en aplicación de la Ley" y ha afirmado que hasta el momento no escasean productos en los establecimientos, aunque estarán alertas por si ésto cambia.



Puente, en una entrevista este jueves al programa 'Espejo Público', de Antena 3, ha manifestado que, al igual que se pedía al Gobierno ante las protestas en Francia que actuara ante el Ejecutivo francés para garantizar esa movilidad durante las protestas agrarias en ese país, no es "coherente" que ahora ante una situación similar "se estén amparando unas protestas", pese a ser legítimas y a las que el Gobierno respeta.



No obstante, ha dicho que el Ejecutivo español debe garantizar ahora la libre circulación por las carreteras españolas, "y eso es lo que vamos a hacer en aplicación de la Ley".



El titular de Transportes ha manifestado, frente a los que dicen que "ésta es una dictadura bolivariana", que "la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas, es decir vulnerando la Ley, y son enormemente respetados por las fuerzas del orden público".



No obstante, ha dicho que ya llegados al punto de que "si lo que se hace con esas protestas es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tiene que actuar".



Ha señalado que, de momento, no escasean ni hay desabastecimiento de productos por los cortes de carreteras en las protestas, "pero tenemos que estar alerta porque las cosas pueden cambiar".



Por otra parte, ha dicho que en la reunión que mantuvo ayer con las asociaciones con presencia en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) éstas le dijeron que "están teniendo serias dificultades, y lo único que piden es poder trabajar".



Ha recordado que los transportistas españoles vienen de dos semanas muy difíciles en Francia por los bloqueos de carreteras en las protestas de agricultores de ese país y ha señalado que han estado perdiendo del orden de 12 millones de euros diarios por cada día de paros en Francia.



El ministro ha manifestado que "ahora una situación similar o peor en España les causaría unos daños que en algunos casos pueden ser irreversibles".



En cuanto a si puede haber un interés político tras las protestas de los agricultores en España, Puente ha contestado que "en lo que están reivindicando los agricultores hay muchos puntos de razón, pero también hay gente que se aprovecha de estas justas reivindicaciones y trata de utilizarles para desestabilizar el país".



No obstante, ha declarado que no quiere "situar la paternidad paternidad de las movilizaciones en ningún sector político porque tienen cierto grado de espontaneidad y de malestar legítimo que hay que respetar".



Respecto a la reivindicación de los agricultores de que a los productos que se importan a la UE se les exija los mismos requisitos medioambientales que a los que se producen en la Unión, ha explicado que eso requeriría que se aprobara una 'cláusula espejo', que el Gobierno español defiende pero que requiere de la unanimidad de toda la UE, algo que no ve posible.



En este sentido, ha señalado que una cláusula de ese tipo encarecería los precios a los países importadores de productos agrarios, los del norte de la UE, que se oponen por ese motivo.

