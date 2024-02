36 ANIVERSARIO THE FLY RIDERS

En cuanto a lo musical, se podrá disfrutar de las actuaciones de los británicos Johnnie Fox y The Stingrays, con Pete Pritchard,y los españoles The Southern Boys y Connie & The Rockets.

Así de gráficamente te explican los organizadores como será el evento:

“Volvemos a Algeciras y esta vez en un idílico hotel de época Victoriana, el Hotel Reina Cristina.

El viernes 14 comenzaremos la fiesta en el magnífico salón Príncipe, de la que daremos más información en adelante.

El sábado 15 tendremos fiesta en la piscina desde el mediodía, con Djs y otras actividades que anunciaremos, así como la emisión, en directo, del programa Rebel Radio (https://rebelradio.es/), a cargo de nuestros amigos de Valladolid.

Ya, por la noche, contaremos con las actuaciones de:

- Johnnie Fox (UK) con The Southern Boys (ESP)

- The Stingrays, con Pete Pritchard (UK)

- Connie & The Rockets. (ESP)

Todo amenizado por nuestros grandes Djs Canijo, Teddy y Toni B, stands y más sorpresas…”.

Ya están disponibles las habitaciones del Hotel, a precios especiales para este evento, todas con desayuno buffet incluido:

- 60 €/día habitación individual

- 80 €/día habitación doble

- 120 €/día habitación triple

Para poder reservar a esos precios, tendréis que mandar un correo a: dir.reinacristina@globales.com indicando en el asunto FLYRIDERS o llamando al mismo hotel. (Reserva cancelable sin coste hasta 48 horas antes).

Los precios del buffet para comer o cenar son de 18 €/persona con dos bebidas incluidas. También existe la posibilidad de snacks, pizzas y similares a precios muy económicos, en el bar del patio.

Podréis adquirir las entradas para el evento, previo donativo de 25 €, mediante ingreso en la cuenta: IBAN: ES22 1563 2626 3032 6695 1012 BIC: NTSBESM1XXX, o directamente en taquilla.

Importante consignar nombre completo, número de entradas y 36 Aniversario Fly Riders en el asunto, para la retirada luego de las entradas reservadas.

