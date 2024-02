Riad exige reconocer el Estado palestino a cambio de relaciones diplomáticas con Israel

Arabia Saudí exigió hoy un reconocimiento internacional de un Estado palestino sobre los territorios ocupados por Israel en 1967, y que incluyen Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, a cambio del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el reino árabe y el Estado judío, según un comunicado de Exteriores saudí.



"El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que la posición del Reino ha sido y sigue siendo firme respecto de la cuestión palestina y la necesidad de que el hermano pueblo palestino obtenga sus legítimos derechos", dijo la nota.



Subrayó que "no habrá relaciones diplomáticas con Israel a menos que se reconozca al Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital, se detenga la agresión israelí contra la Franja de Gaza y se retiren las fuerzas de ocupación israelíes de la Franja".



El comunicado, reproducido por la agencia oficial de noticias saudí, SPA, apuntó que el reino árabe "comunicó su firme posición a la administración estadounidense", en alusión velada a la reunión que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, mantuvo este lunes en Riad con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.



El ministerio saudí llamó a que "la comunidad internacional, en particular, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aceleren el reconocimiento del Estado palestino sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital".



Este reconocimiento -enfatizó- hará que "el pueblo palestino pueda lograr sus derechos legítimos y se establezca una paz justa e integral para todos".



La nota del Gobierno saudí llega en medio de intensos esfuerzos de Estados Unidos, con ayuda de Egipto y Catar, para alcanzar un alto al fuego en Gaza que garantice la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás, que controla el enclave palestino, y el incremento de ayuda humanitaria a la población civil de la Franja.



Blinken, que realiza su quinta gira por Oriente Medio desde el inicio de la guerra en Gaza hace cuatro meses, y en la que visitó también Egipto y Catar, dijo el martes en Doha que discutirá hoy con el Gobierno israelí la respuesta de Hamás sobre el marco propuesto para un acuerdo sobre una tregua y la liberación de rehenes.



El rico y ultraconservador reino de Arabia Saudí no mantiene buenas relaciones con Hamás, si bien es uno de los principales soportes de la causa palestina y de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que preside Mahmud Abás, y que considera como representante legítimo del pueblo palestino.

