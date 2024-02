Bruselas pide no simplificar la situación que ha provocado las protestas de agricultores

La Comisión Europea (CE) pidió este miércoles "no simplificar demasiado" la situación que han generado las manifestaciones de agricultores y ganaderos durante las últimas semanas en varios países de la Unión Europea (UE), y recalcó que muchas de las personas que trabajan en el ámbito agrícola sienten que sus necesidades no están siendo cubiertas.



"Hay muchas razones que han llevado a los agricultores a las calles en las últimas semanas y es importante no simplificar demasiado la situación porque los problemas del sector agroalimentario son complejos", declaró el vicepresidente ejecutivo de la CE para el Pacto Verde Europeo y Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic.



El político eslovaco se expresó en ese sentido durante un debate en el pleno de la Eurocámara dedicado a la agricultura en la UE.



Sobre la complejidad de los problemas, Sefcovic destacó que hay en el sector agroalimentario personas a quienes el sistema "les funciona bien" y aquellos que son "dejados atrás".



Asimismo, señaló que hay quienes apoyan, aplican y promueven las políticas sostenibles desde el punto de vista medioambiental "y quienes necesitan nuestra ayuda para ser más sostenibles".



"Están aquellos que se benefician del comercio abierto y aquellos que están siendo asfixiados por él", constató, y por ello consideró que el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura puesto en marcha por la Comisión Europea para encontrar un nuevo consenso para el medio y largo plazo del sector "debe cubrir todas las cuestiones centrales e implicar a todas las partes interesadas".



Afirmó que en las protestas de las agricultores se ha visto que muchos de ellos sienten que "se les ha hecho caer en una trampa" y que sus necesidades no están siendo cubiertas.



"Así que debemos actuar, para garantizar el futuro del sector, de aquellos que trabajan en él y de quienes nos beneficiamos de él. Tenemos que garantizar que el sector agroalimentaro sigue siendo competitivo, pero con ingresos decentes para todos los agricultores y pymes en toda la cadena", comentó.

