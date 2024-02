Atlético-Athletic, choque total

La Copa del Rey surge vivamente entre los objetivos del Atlético de Madrid y el Athletic Club, enfrentados desde este miércoles en un desafío total, cuyo punto de partida es el Metropolitano, entre la diferencia de descanso entre ambos equipos reclamada por Diego Simeone, la probable titularidad de Iñaki Williams y la duda de Nico.



El Athletic jugó el pasado viernes. Ganó 4-0 al Mallorca. El Atlético disputó su derbi ante el Real Madrid el domingo, con un 1-1 agónico. Son dos días de distancia entre uno y otro lance que desembocan en el choque de este miércoles; las quintas semifinales seguidas para el equipo bilbaíno y las primeras en seis años para los madrileños, desde 2016-17.



Cinco días contra tres de pausa, 120 horas y media contra 72 y media para ir de un partido a otro, cuando el árbitro, Hernández Hernández, marque el inicio de un choque imponente en el Metropolitano, en el que el Atlético despliega su fuerza y su fútbol con más nitidez que nunca, invencible en sus últimos 28 compromisos, desde el 8 de enero de 2023. Ganó 26.



Nunca ha vencido allí el Athletic Club al Atlético de Simeone. Ni tampoco lo hizo en el desaparecido Vicente Calderón. De sus trece enfrentamientos en esos territorios se impuso en once y apenas concedió dos empates. El último triunfo del equipo bilbaíno en el campo del Atlético data de 2011, cuando el técnico argentino aún dirigía al Catania en la Serie A.



En contraste, sin ese factor, reluce el equilibrio: en sus últimos diez enfrentamientos entre todas las competiciones, el Atlético ha ganado lo mismo al Athletic que viceversa, cuatro cada uno, más dos empates. En la memoria reciente, en su último precedente, el equipo de Simeone fue desbordado en San Mamés, el pasado 16 de diciembre, con 2-0 hasta corto.



El Atlético sufrió entonces un aluvión de velocidad, intensidad y fútbol que lo apabulló, dirigido por Iñaki y Nico Williams, lesionados el viernes en el 4-0 al Mallorca. Iñaki parece que llegará sin excesivos problemas al miércoles, pero lo de Nico, una lesión muscular en el aductor, está más complicado.



El pequeño de los Williams está siendo el 'león' diferencial desde la marcha de su hermano a la Copa de África, de la que Iñaki regresó en un vuelo exprés para ser el héroe ante el Barcelona en los cuartos de final coperos.



La fórmula para frenarlos puede ser Reinildo Mandava, titular en dos de los últimos tres partidos. Aún se recuerda su impresionante actuación hace año y medio en San Mamés. Si Simeone apuesta por él, como así parece, debe elegir si lo pone como central o lateral izquierdo, si dentro de un sistema 5-3-2, más habitual y con el que ha probado, o un 4-4-2. Además, deberá seleccionador sus compañeros atrás entre Axel Witsel, Stefan Savic, más probables, o Mario Hermoso.



Es uno de los centros de atención del once del Atlético, que, a diez puntos del liderato de LaLiga EA Sports, a la espera de los octavos de final de la Liga de Campeones, observa la Copa del Rey como una prioridad, mientras encadena seis encuentros sin perder, con cinco triunfos hasta el 1-1 del derbi. En ese tramo, Simeone ha rotado más que nunca. Es su séptimo duelo en 20 días.



Nahuel Molina o Marcos Llorente por la derecha es otra de las incógnitas de la alineación, en la que Pablo Barrios se perfila de inicio en lugar de Saúl Ñíguez en el centro del campo y Álvaro Morata, 19 goles este curso, retendrá previsiblemente su titularidad por delante de Mempis Depay, con cinco tantos en los últimos seis choques, en la delantera, mientras son fijos tanto el portero Jan Oblak como Koke Resurrección, Rodrigo de Paul, Antoine Griezmann y Samuel Lino.



En el Athletic, más allá de los Williams, parece que Valverde podrá contar con el resto de la plantilla, aunque el relevo de Nico le supondría la dificultad añadida de que su primer sustituto natural, Alex Berenguer, que parece que podrá estar disponible, sale de una lesión, por lo que igual sería Malcom Adu Ares, que ya salió ante el Barça, quien ocuparía su sitio.



Para el resto de once hay varias dudas. La primera es la de si mantendrá al meta que ha disputado la Copa, Julen Agirrezabala, que ya jugó ante el Barcelona.



Más complicado es que cuente de inicio con Asier Villalibre, máximo goleador de la competición junto a Abdón Prats y el ya eliminado Tasos Douvikas, los tres con 6 goles. Contra el Barça jugó Gorka Guruzeta.



También habrá que ver si el técnico rojiblanco mantiene a Yeray Álvarez, titular los dos últimos partidos tras regresar de una lesión, o vuelve al tándem Dani Vivian-Aitor Paredes, que tanto había crecido últimamente, en el centro de la defensa.



Y si continúa con el destacado Beñat Prados junto a Iñigo Ruiz de Galarreta o prefiere a Mikel Vesga, jugador de su total confianza pero un tanto a la baja desde que pasase por problemas físicos.



Por lo demás, son fijos en los laterales Oscar de Marcos y Yuri, y Oihan Sancet en la media punta.



Además de Iñaki Williams, parece que Valverde podrá recuperar a sus primeras opciones de recambio para los laterales, Iñigo Lekue, y las bandas de ataque, Berenguer.



El Athletic están completando una destacada Copa del Rey, con el aldabonazo de lograr de nuevo eliminar al Barça en San Mamés en el duelo entre los dos equipos más laureados de la competición.



Ese 4-2 en la prórroga se sumó a las victorias frente al Rubí catalán (1-2), el Cayón cántabro (0-3), el Eibar (0-3) y el Alavés (2-0) camino de sus quintas semifinales consecutivas en su torneo fetiche, en el que suma 23 títulos más el de la Copa de la Coronación de 1902 que reivindica y cuenta como uno más en su palmarés.



Para llegar al '25' título copero que anhela después de 40 años sin lograr uno, a pesar de haber llegado a varias finales, el penúltimo obstáculo es una de sus 'bestias negras', el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.



El técnico argentino, según los datos de BeSoccer a EFE, solo ha caído una vez ante el Athletic de Valverde en trece partidos disputados, de los que ganó diez. Aunque ese único triunfo blbaíno fue el de esta temporada liguera en San Mamés. Un 2-0 que incluso se le quedó corto al conjunto vasco tras lo sucedido sobre el terreno de juego.



- Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Oblak; Molina o Llorente, Savic, Witsel, Reinildo, Lino; Barrios, Koke, De Paul; Griezmann y Morata.



Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams o Adu Ares; y Guruzeta.



Árbitro: Hernández Hernández (C. Las Palmas).



Estadio: Cívitas Metropolitano.



Hora: 21.30.

