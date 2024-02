No descartan víctimas tras el derrumbe de un edificio de 20 viviendas en Badalona

El interior de un edificio de cinco pisos y 20 viviendas, situado en el número 9 de la calle Canigó de Badalona (Barcelona), se ha derrumbado este martes al colapsar el forjado de la cubierta del ático y, aunque de momento no constan víctimas, los Bomberos no las descartan.



Según han informado los Bomberos de la Generalitat, han recibido el aviso del hundimiento sobre las 10:35 horas y en la zona trabajan actualmente una quincena de dotaciones del cuerpo de emergencias, así como unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.



El jefe de Bomberos de la región Metropolitana Norte, el inspector Eduard Martínez, ha declarado a la prensa que el edificio, de cinco plantas y un ático, cuenta con 20 viviendas, y que ahora mismo tanto Mossos d'Esquadra como la Guardia Urbana de Badalona trabajan en la localización de todos los vecinos.



De hecho, preguntado sobre la posibilidad de que haya víctimas, ha afirmado que "no descartamos ninguna posibilidad, estamos en el proceso de filiar a todo el mundo, de intentar localizar a todo el mundo".



Aunque el responsable de emergencias ha evitado dar cifras de desaparecidos, ha insistido en que "la principal misión es la localización", en caso de que hubiera, "de supervivientes o, desgraciadamente, víctimas".



Sobre las causas que han provocado el hundimiento, ha explicado que todavía no las conocen, aunque sí que el incidente se ha producido como consecuencia del colapso de la cubierta del ático, que ha afectado al conjunto del edificio.



Además, ha detallado que ha sido "un colapso relativamente limpio", y que no hay riesgo de que pueda producirse otro secundario.



Preguntado sobre si el edificio afectado deberá demolerse en su totalidad, ha indicado que "es prematuro" hablar de ello puesto que "los técnicos deberán hacer las comprobaciones pertinentes".



Martínez también ha relatado que, además del edificio que ha sufrido el derrumbe, han tenido que desalojar a los vecinos de los números 7 y 11, los contiguos al que ha sufrido el suceso, que tienen la misma distribución y suman 40 viviendas.



El jefe de Bomberos también ha indicado que a raíz de "la magnitud de los trabajos de desescombro, podemos comentar que los escombros acumulados en la planta baja llegan a la altura del primer forjado, de la primera planta".



Sobre las unidades del cuerpo de emergencias enviadas al lugar del hundimiento, ha detallado que se han desplegado múltiples grupos especializados, como pueden ser expertos en colapsos de estructuras o en rescates especiales.



De hecho, los Bomberos ya habían informado del despliegue de una unidad canina para tratar de buscar a posibles atrapados entre los escombros.



En cuanto a Protección Civil, que ha activado el plan Procicat, mantiene movilizados a tres técnicos de la Operativa Territorial para hacer seguimiento del incidente.



Por otro lado, desde el SEM han informado a EFE de que, por el momento, no se ha atendido a ninguna persona herida, aunque se han activado cinco unidades, más un equipo conjunto con los Bomberos de la Generalitat y otro de psicólogos.



El Ayuntamiento de Badalona había afirmado inicialmente a través de su cuenta oficial en la red social X de un derrumbe en un edificio de únicamente dos plantas en la calle Canigó de Badalona, donde afirmaba que, según las primeras informaciones, "no habría ninguna víctima".



El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha convocado una atención a la prensa a las 18:00 horas ante la finca colapsada.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es