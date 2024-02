Meten un dedo en el culo a Ocampos en pleno partido: "Si ocurre en el fútbol femenino..."

Lucas Ocampos, jugador argentino del Sevilla, criticó la acción de un aficionado del Rayo, que le metió un dedo en el culo cuando iba a sacar de banda, y pidió que LaLiga "tome con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".



"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", dijo Ocampos, en declaraciones a Dazn.





El Sevilla, con dos goles del marroquí Youssef En-Nesyri, se llevó el triunfo de Vallecas ante el Rayo (1-2).

"Fue un partido muy exigente, muy complicado, en una cancha siempre difícil. Estoy contento por la victoria y por sumar tres puntos que necesitábamos", concluyó.

El Sevilla pide a LaLiga que actúe ante "gesto obsceno"

El Sevilla ha reclamado a LaLiga "que se tomen las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir comportamientos" como el "gesto obsceno" sufrido por su jugador Lucas Ocampos, al que un aficionado del Rayo le tocó el trasero con un dedo cuando iba a sacar de banda en el partido disputado en Vallecas.



El Sevilla ha lamentado "profundamente" este hecho que califica como "un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local" que, según el club, "no se debería permitir" en la competición si se aspira "a ser la mejor liga del mundo".



El club también ha transmitido "su máximo apoyo a Lucas Ocampos, que demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó".



El jugador ya se expresó en los mismo términos al final del encuentro que terminó con la victoria por 1-2 del Sevilla y pidió, asimismo, que LaLiga "tome con seriedad" el gesto de ese "tonto", porque "si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".

LaLiga denunciará ante la Fiscalía de menores el gesto obsceno

LaLiga confirmó este martes que va a denunciar el gesto obsceno sufrido por su jugador argentino Lucas Ocampos, delantero del Sevilla, este lunes en el partido contra el Rayo en Vallecas ante la Fiscalía de menores, ya que el autor es un menor al que la Policía tiene ya identificado.



La patronal también anunció que va a denunciar ante la Fiscalía de Odio los insultos racistas proferidos en el mismo encuentro contra el futbolista marroquí Youssef En-Nesyri, autor de los dos goles de la victoria de su equipo (1-2), como hace siempre que se producen este tipo de actos ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Comisión Antiviolencia.



