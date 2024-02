Ribera llama "rencoroso" a Aznar por acusar a Zapatero de retirar el Plan Hidrológico

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tildado de "señor rencoroso" al expresidente del Gobierno José María Aznar y ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que lo necesario ahora es ayudar frente a la sequía: "Hablamos de agua, no de 'procés'".

En un acto que compartió este lunes con Ayuso, Aznar criticó que su sucesor en Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, retirase su Plan Hidrológico Nacional por cuestiones ideológicas. Y la presidenta madrileña volvió a cuestionar la gestión del agua que ha hecho el independentismo en Cataluña.

"Se ve que es un señor rencoroso después de los años", ha afirmado Ribera al ser preguntada en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, por el reproche del expresidente 'popular' a Zapatero.

Ribera ha señalado este martes que la culpa del agua "podría tener muchas causas" y que a este Gobierno le hubiera gustado contar con más infraestructuras disponibles.

En este contexto ha mencionado Andalucía, "donde claramente la culpa de que no haya una desaladora en Málaga, en Fuengirola, es de quien estaba gobernando en el año 2012", refiriéndose al PP de Mariano Rajoy.

AYUSO ACTÚA DE FORMA "TÓXICA"

Y tras calificar a Aznar y Ayuso de "combinación caracterizada por su provocación permanente", la vicepresidenta ha apostado por "encapsular a aquellas personas que ejercen su responsabilidad institucional de forma irresponsable y tóxica para la convivencia".

Lo importante, según ha dicho, es aportar soluciones para garantizar la convivencia y el buen estado de los servicios, para que queden cubiertas las necesidades de cualquiera, "viva donde viva".

Ribera ha replicado a Ayuso que si se mira "con detalle" su forma de gestionar la Comunidad de Madrid, "también pueden salir a la luz muchos temas que pueden ser enormemente criticados".

"En este caso lo que corresponde es no caer en provocaciones", sino "ayudar" a Cataluña, donde vive gente que ha apoyado el proceso independentista y otra que no, ha querido puntualizar. "Cualquiera que pueda observar la realidad desde lejos sabe que de lo que estamos hablando es de agua, no del 'procés'", ha apostillado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es