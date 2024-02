Andalucía, paralizada por tractoradas en protesta por la crisis agraria y la sequía

Las carreteras de Andalucía se han visto severamente afectadas este martes debido a las tractoradas organizadas por los agricultores, quienes, movilizados por la profunda crisis del campo y la situación crítica de sequía, han decidido tomar acción. Las protestas, articuladas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, han sido diseñadas para llamar la atención sobre el descontento con las "políticas agrarias y medioambientales nacionales y europeas".

Aunque estas movilizaciones no cuentan con el respaldo formal de las organizaciones agrarias y no han sido notificadas a la Subdelegación del Gobierno —lo que podría traducirse en sanciones económicas—, los agricultores han salido a las carreteras desde las primeras horas, generando interrupciones significativas en el tráfico. Específicamente en Jaén, desde la mañana, se han reportado tractores bloqueando las vías en áreas como Martos y Alcalá la Real.

La provincia de Córdoba también ha visto una serie de caravanas de tractores, que han partido de localidades como Baena, Lucena, La Carlota, entre otras, demostrando la amplitud de la movilización. En Málaga, la situación ha llegado a un punto crítico con el bloqueo del Puerto por parte de un centenar de agricultores y sus tractores, afectando también el Paseo Marítimo Antonio Machado en ambas direcciones.

De manera notable, se ha recibido el apoyo de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, la cual ha declarado un paro nacional indefinido a partir del sábado en solidaridad con los agricultores y ganaderos, destacando la unión entre los distintos sectores afectados por las políticas actuales.

Las afectaciones al tráfico se han extendido por toda Andalucía, incluyendo Granada, donde las protestas han cortado la A-92 en Huétor-Tájar, y Sevilla, donde los agricultores han provocado problemas desde tempranas horas de la mañana, adelantándose a la convocatoria oficial. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado niveles de circulación en rojo en varios puntos clave, subrayando la situación en la A-4 a la altura de Écija como uno de los más conflictivos.

Asaja defiende el "trabajo diario" de las organizaciones agrarias por el sector

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha defendido este martes el "trabajo diario" que realizan las organizaciones agrarias en beneficio de los intereses del sector ante las tractoradas convocadas por redes sociales y que están provocando importantes atascos en carreteras desde primeras horas de esta mañana en Granada y Sevilla y que incluso están bloqueando el acceso al Puerto de Málaga.

"Llevamos muchos años trabajando en esto, no puedo entender que se diga que no se sienten representados", ha replicado al ser preguntado por las manifestaciones que se están sucediendo y que no han sido alentadas por las organizaciones oficiales. Sobre los efectos de esta protesta en el abastecimiento, Serra ha confiado en que no haya problemas. "Exportamos más de lo que consumimos. Lo hacemos bien, somos competitivos", ha subrayado.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Serra ha puesto como ejemplo de ese trabajo diario el acuerdo "histórico" alcanzado este pasado lunes entre todas las organizaciones agrarias y la Junta de Andalucía para presentar alegaciones conjuntas al plan estratégico de la PAC.

Alegaciones que buscan pedir al Gobierno central una "flexibilización" de dicho plan en aspectos relacionados con las exigencias medioambientales, la "simplificación burocrática" y las importaciones, a las que "lo mínimo es que se les pida lo mismo que a nosotros", ha sostenido el presidente de Asaja Andalucía.

"Se han conseguido muchas cosas", ha subrayado Ricardo Serra, para el que "la demanda más importante" a hacer debe ir dirigida al Gobierno de España y al ministro de Agricultura, Luis Planas, en cuanto que su departamento es el responsable del diseño del plan estratégico de la PAC.

Igualmente, y en relación con el bloqueo de las carreteras por parte de los agricultores franceses, Asaja Andalucía ha reclamado la presentación de una "queja formal". "No se resuelven las cosas comiendo tomatitos a las diez de la mañana", ha espetado Serra en alusión a la cata organizada por el Gobierno en Bruselas.

Las organizaciones agrarias han convocado para el próximo 14 de febrero una protesta para exigir la flexibilización de la PAC, un "proceso ordenado", en palabras de Ricardo Serra de Asaja Andalucía, que "acabará cuando se cambie la postura equivocada" de la política agraria europea.

