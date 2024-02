Mallorca y Real Sociedad abren la lucha por la final de la Copa del Rey

Son Moix será este martes la primera piedra de toque para el Mallorca, con la duda de si Muriqi será titular, y la Real Sociedad, que recupera al japonés Take Kubo y al maliense Hamari Traoré tras la Copa de África, en el duelo por un puesto en la final de la Copa del Rey, que se decidirá el 27 de febrero en el partido de vuelta en Anoeta.



El equipo del mexicano Javier Aguirre, que solo ha ganado tres partidos en 23 jornadas de la Liga, tiene todas las esperanzas depositadas en el torneo copero para maquillar una temporada muy alejada de las previsiones iniciales.



Es la quinta vez en su historia que los mallorquinista alcanzan las semifinales de la Copa; en tres de ellas disputó la final, ganando una, en 2002 ante el Recreativo de Huelva.



Con dos derrotas seguidas en Palma y en Bilbao ante el Betis y el Athletic en la Liga -que le han situado a 3 puntos de la zona de descenso- el Mallorca se aferra al torneo del K.O. para alejar a los fantasmas e ilusionar a sus aficionados con una anhelada final que no disputa de hace más de dos décadas.



Los bermellones han llegado a las semifinales superando cinco eliminatorias, la última de ellas venciendo 3-2 al Girona FC en Son Moix.



También dejó en el camino - sin haber encajado ningún gol- al CD Boiro, CD Valle de Egüés, Burgos y Tenerife, todos ellos rivales de inferior categoría.



Aguirre tiene a su disposición a toda la plantilla -con excepción de los lesionados Pablo Maffeo y Antonio Raillo- incluido uno de los fichajes del mercado de invierno: el lateral derecho Nacho Vidal, decido por el Osasuna.



Vidal ya debutó en Liga ante el Athletic Club Bilbao y se espera que frente a la Real lo pueda hacer también otros de los refuerzos, Nemanja Radonjic, a quien unos problemas burocráticos le impidieron jugar en San Mamés.



Esos problemas con los documentos continuaban este lunes. Aguirre dijo en rueda de prensa que esperaba una solución en las próximas horas para contar con el atacante serbio ante la Real Sociedad.



Asimismo, existe la duda de si saldrá de inicio el goleador kosovar Vedat Muriqi, en plena 'puesta a punto' final en la recuperación de velocidad tras su lesión, o Larin.



La Real Sociedad encara la primera gran prueba de un exigente mes de febrero, con un primer asalto en la búsqueda de una nueva final de Copa, tras la que jugó y ganó en plena pandemia de la covid-19.



Febrero es un mes que va a definir muchas opciones de la Real Sociedad en el deseo de lograr algo grande esta temporada. A las semifinales de Copa del Rey frente al Mallorca, se suma la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en París y el reto de mantener el ritmo en Liga para no descolgarse de los puestos europeos.



El conjunto txuri urdin viene de cosechar un meritorio empate en casa de la revelación de la Liga, el Girona, en un partido que la Real fue capaz de dominar en muchos tramos del encuentro, aunque la falta de gol de sus delanteros volvió a condenarle.



La pólvora mojada y las lesiones que, de nuevo, volvieron a cebarse con los muchachos de Imanol Alguacil, esta vez por partida doble.



Sheraldo Becker regresó a San Sebastián directo, mientras que Álvaro Odriozola, que pidió el cambio en el minuto dos de partido, y Mikel Oyarzabal, se quedaron con la expedición que viajó a Mallorca para preparar la ida de las semifinales de Copa. El primero está descartado ya que sufre una lesión del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha; y el segundo podría jugar mañana.



Otra duda reside en Aritz Elustondo, quien ha viajado a Madrid para hacerse unas pruebas que, en función del resultado, permitirán o no que se una a sus compañeros en la capital balear. Aihen Muñoz, Carlos Fernández y Kieran Tierney, junto a los ya mencionados Becker y Odriozola, son bajas seguras.



La parte positiva se encuentra en el apartado de altas, con Take Kubo y Hamari Traoré de vuelta con el grupo después de que Japón y Mali fuesen eliminadas el sábado de la Copa Asia y la Copa África, respectivamente.



Enfrente un Mallorca que no gana a la Real desde septiembre del 2012, precisamente como local. Desde entonces, ambos clubes han disputado otros tres partidos en Son Moix, los tres de Liga, con dos victorias para los txuri urdin y un empate.



- Alineaciones probables



Mallorca: Greif; Nacho Vidal, Gío González, Nastasic, Valjent, Toni Lato; Samu Costa, Sergi Darder, Dani Rodríguez; Abdón, Muriqi o Larin.



Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).



Estadio: Son Moix.



Hora: 21.00 CET (20.00 GMT).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es