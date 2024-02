El portavoz hutí confirma 48 bombardeos de EEUU y Reino Unido: "No quedarán sin castigo"

El portavoz militar de los rebeldes hutíes del Yemen, Yehya Sarea, confirmó este domingo que Estados Unidos y Reino Unido han realizado "en las últimas horas" 48 ataques contra supuestas posiciones de este movimiento chií pro iraní, y advirtió que "no quedarán sin castigo".



"Los aviones (militares) de la agresión estadounidense-británica han lanzado 48 ataques aéreos durante las últimas horas (...) estos ataques no nos disuadirán de nuestra postura moral, religiosa y humanitaria en apoyo del firme pueblo palestino en la Franja de Gaza, y no quedarán sin respuesta y castigo", dijo Sarea en cuenta oficial en X.



Apuntó que de los 48 ataques, 13 tuvieron como blanco supuestas posiciones de los insurgentes yemeníes en Saná, 11 en la provincia de Taiz (suroeste), 7 en Al Bayda (centro), otros 7 en Hajja (noroeste), una en Sadá y 9 en la ciudad puerto de Al Hudeida, en el mar Rojo.



El Comando Central de EEUU (CENTCOM) confirmó ayer la nueva oleada de ataques de EE.UU. y el Reino Unido contra los hutíes, y afirmó que tuvo como objetivos instalaciones de almacenamiento subterráneo, comando y control, sistemas de misiles, sitios de operaciones y almacenamiento de drones, radares y helicópteros.



Esa sería la tercera operación conjunta estadounidense y británica desde que ambos países atacaran el Yemen por primera vez el 12 de enero con el objetivo declarado de degradar la capacidad de los insurgentes pro iraníes de amenazar la navegación en el mar Rojo.



No obstante, las fuerzas armadas de EE.UU. realizaron desde aquella fecha, en solitario, diversos bombardeos en las últimas semanas contra puntos de lanzamiento de misiles y drones de los hutíes, que desde 2014 controlan amplias regiones del norte, centro y oeste del pobre país árabe.



El último de esos bombardeos tuvo lugar la pasada madrugada, cuando las fuerzas estadounidenses "llevaron a cabo un ataque en defensa propia contra un misil de crucero antibuque hutí preparado para lanzarse contra barcos en el mar Rojo", según dijo CENTOM en X.



"Las fuerzas estadounidenses identificaron el misil de crucero en áreas del Yemen controladas por los hutíes y determinaron que presentaba una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y los buques mercantes en la región", añadió.



Consideró que "esta acción protegerá la libertad de navegación y hará que las aguas internacionales sean más seguras para los buques de la Armada de EEUU y los buques mercantes".



La escalada en el Yemen coincide con la creciente tensión más al norte, en Irak y Siria, donde el viernes EE.UU. bombardeó posiciones de milicias proiraníes, en represalia por la muerte de tres soldados estadounidenses a finales de enero en un ataque de esos grupos chiíes contra una bases militar estadounidense en la frontera sirio-jordana.



Tanto los hutíes como las milicias pro iraníes de Irak dicen que con sus ataques con drones y misiles apoyan a los palestinos bajo el asalto israelí en la Franja de Gaza.

